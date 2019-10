Lipsko si stěžuje na českou reprezentaci. Schick se zranil už tam, tvrdí kouč

Útočník Patrik Schick se podle trenéra Lipska Juliana Nagelsmanna nezranil na tréninku německého celku, ale už v pondělním přípravném utkání fotbalové reprezentace se Severním Irskem.

Kouč si postěžoval, že podle dohody s vedením českého týmu neměl Schick do zápasu vůbec zasáhnout.

Schick do duelu na Letné nastoupil v 65. minutě a hrál až do konce. Lipsko ve středu informovalo o tom, že třiadvacetiletý útočník, který v létě přišel na hostování z AS Řím, si obnovil zranění kotníku. "Zlomil si to na stejném místě," citovala Nagelsmanna agentura DPA.

"Samozřejmě, že jsme měli s českou asociací dohodu, že nebude hrát. A on nastoupil. Za stavu 0:3 šel na hřiště a zranil se. Je to velmi nešťastné a bylo to zbytečné. Byl to přípravný zápas a já bych se jako trenér zachoval jinak," prohlásil dvaatřicetiletý kouč.