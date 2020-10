Vítězství v Lize národů se ztrácí. Češi v Glasgow netrefili ani prázdnou branku

Čeští fotbalisté prohráli ve čtvrtém z šesti zápasů skupiny B2 Ligy národů v přímém souboji o první místo v tabulce ve Skotsku 0:1 a nenavázali na předchozí dvě vítězství 2:1 z minulého týdne na Kypru a v Izraeli. Duel v Glasgow rozhodl v šesté minutě Ryan Fraser.

Reprezentanti nedokázali Skotsku oplatit zářijovou domácí porážku 1:2 a vzdálila se jim šance na vítězství ve skupině. Na vedoucí Skotsko ztrácejí dvě kola před koncem už čtyři body. Národní tým zakončí Ligu národů v listopadu domácími duely s Izraelem a Slovenskem.

Český celek vedl v zápase asistent trenéra Jiří Chytrý. Nahradil hlavního kouče Jaroslava Šilhavého, jenž měl v pondělí po návratu z Izraele stejně jako záložník Tomáš Holeš pozitivní test na koronavirus. Už předtím kvůli covidu-19 či karanténním opatřením vypadlo z kádru šest hráčů včetně kapitána Bořka Dočkala. Reprezentace ale nakonec mohla do Skotska odcestovat a nedošlo tak na scénář ze září, kdy kvůli nákaze v původním mužstvu nastoupil proti Ostrovanům narychlo složený nový výběr.

Národní celek hraje jednu ze skupin Ligy B, která je druhou ze čtyř úrovní soutěže. Vítěz skupiny postoupí do Ligy A, nejhorší tým sestoupí do Ligy C. V druhém ročníku Ligy národů jde i o dvě místa v play off o mistrovství světa v roce 2022 a je rozhodující pro los kvalifikace.

Český tým nastoupil ve stejné základní sestavě jako v Izraeli. Úvod mu ale na rozdíl od nedělního zápasu nevyšel a už v šesté minutě prohrával. Soupeř vystihl Provodovu přihrávku, Dykes obešel dalšího slávistu Kúdelu a přistrčil míč Fraserovi, který sám před Vaclíkem nezaváhal.

Za sedm minut potkala český celek další komplikace, když kvůli zranění musel střídat první stoper Čelůstka a nahradil ho Hovorka. V polovině první půle nacentroval Coufal z pravé strany a nabíhající Vydra z první těsně minul. V 31. minutě upadl ve vápně Souček, ale penalty se nedočkal.

Za čtyři minuty se prohnal kolem Kúdely Fraser, vypálil a k druhému gólu v utkání mu chyběl kousek. Jinak ale byli čím dál aktivnější hosté a v převaze pokračovali i po změně stran. Míč drželi 69 procent času.

V 50. minutě Vydra z úhlu minul, přitom se mu nabízel lépe nabíhající Darida. Chvíli nato po rohu hlavičkoval Souček a míč ještě tečoval Vydra, gólman Marshall ale zasáhl.

Hosté posílili ofenzivu o druhého útočníka Poznara, který si ve 32 letech odbyl reprezentační debut. Krátce po jeho příchodu prodloužil Souček hlavou na přední tyči roh, ale Královo zakončení zblokovala obrana.

Čechům viditelně chyběli zranění elitní útočníci Schick a Krmenčík. Neprosadil se ani v 83. minutě Souček, který po rohu netrefil zblízka odkrytou branku. Na druhé straně z protiakce mířil střídající McBurnie do břevna. Skoty, kteří se v případě výhry ve finále play off o mistrovství Evropy utkají ve skupině s českým týmem, už to mrzet nemuselo. Sérii bez porážky protáhli na osm utkání.

Utkání skupiny B2 fotbalové Ligy národů v Glasgow:

Skotsko - ČR 1:0 (1:0)

Branka: 6. Fraser. Rozhodčí: Zwayer - Schiffner, Achmüller (všichni Něm.). ŽK: Dykes, Marshall - Bořil. Bez diváků.

Sestavy:

Skotsko: Marshall - McTominay, Gallagher, Considine - O´Donnell, Jack, McGregor, Taylor (79. Hanlon) - McGinn (79. Paterson) - Dykes (65. McBurnie), Fraser (70. McLean). Trenér: Clarke.

ČR: Vaclík - Coufal, Čelůstka (20. Hovorka), Kúdela, Bořil - Souček - Masopust (65. Poznar), Král (77. Kadeřábek), Darida, Provod (65. Ševčík) - Vydra (77. Rabušic). Trenér: Chytrý.