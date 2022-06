Nevěřící Češi. Portugalci trestali střeleckou nedůslednost, sami udeřili dvakrát

Desítky milionů korun chtějí hackeři po Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) za odblokování přístupu do jeho systémů a úložišť. Hospodářským novinám to řekl ředitel ŘSD Radek Mátl. Kybernetickému útoku čelilo ŘSD 17. května, data se ale stále nepodařilo obnovit. Potrvá to nejméně pět měsíců. Pozastavené je proto vypisování zakázek, což znamená, že se zpozdí i soutěže na stavbu silnic a dálnic. Mátl zvažuje, zda by nebylo výhodnější požadovanou částku zaplatit.

Ředitelství i IT experti už dříve označili útok za sofistikovaný a hluboký. Hackeři použili ramsomware, což je vyděračský program, který zašifruje data a za jejich odblokování žádá výkupné. Sumu chtějí v bitcoinech. "Sdělili jsme ji policii a dalším vyšetřujícím orgánům, ale neradi bychom ji sdělovali veřejně," řekl deníku Mátl. Potvrdil ale, že jde o desítky milionů korun.

Podle deníku mohou být škody způsobené hackery ještě vyšší. Kvůli odložení vypisování zakázek je možné, že bude muset ŘSD platit penále dodavatelům, kterým nezaplatí včas. Ředitelství ale tvrdí, že má ve splatnosti faktur časovou rezervu. "Pozdní zaplacení bude maximálně v ojedinělých případech, a to doufáme, že se subjekty dohodneme," podotkl Mátl.