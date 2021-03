Estonsko - Česko 2:6. Češi potvrdili roli favorita a slaví první kvalifikační výhru

Je konec a Češi v dnešní duelu potvrdili roli favorita. Nicméně to byli ovšem Estonci, kdo jako první udeřil. V 15. minutě poslal domácí do vedení Rauno Sappinen. Náskok si ale Estonsko neužilo dlouho. V 18. minutě srovnal Patrik Schick. Krátce před půlhodinou hry obrátil skóre v náš prospěch Antonín Barák a v 32. minutě navýšil náskok po rohu Tomáš Souček. Stejný hráč těsně před pauzou přidal ještě další gól a do kabin se šlo za stavu 4:1.

Po přestávce, konkrétně ve 48. minutě, Tomáš Souček dokonal hattrick a bylo rozhodnuto. V 56. minutě ještě přidal šestý gól Jakub Jankto a s Estonci to vypadalo všelijak. Česko poté ale protočilo sestavu a výkon šel mírně dolů. To Estonci potrestali až v 86. minutě, kdy na konečných 2:6 z pohledu Estonců upravil Henri Anier. Česko tak po jasné výhře slaví úspěšný vstup do kvalifikace.