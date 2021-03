Wales - Česko 0:0. Jankto a spol. ostřelují domácí branku, největší šanci spálil Bale

Úvodní sestavy:



Wales: D. Ward - Mepham, J. Lawrence, Rodon - C. Roberts, H. Wilson, Ampadu, Morrell, N. Williams - D. James, Bale (C).

Náhradníci: A. Davies, Hennessey - Cabango, Gunter, Johnson, T. Lawrence, Levitt, Moore, Norrington-Davies, Jonathan Williams, Sheehan, Smith.



Česko: Vaclík - Coufal, O. Čelůstka, Kúdela, Bořil - Holeš, Souček - Provod, Darida (C), Jankto - Schick.

Náhradníci: Pavlenka, Mandous - Krmenčík, Barák, Kadeřábek, Masopust, Pavelka, Pekhart, Pešek, Stronati, Zima, Vydra.



Rozhodčí: Hategan - Ghinguleac, Gheorghe