Česko - Polsko. Česká jedenáctka složená z hráčů, kteří prošli Slavií či Spartou

Poláky můžeme řadit mezi užší evropskou špičku. Naši severní sousedé podle očekávání také nechyběli na turnaji z před čtyř let, kde ale žádnou velkou díru do světa neudělali, naopak zklamali a ve skupině E se Švédy, Španěly a Slováky skončili na posledním čtvrtém místě se ziskem jediného bodu. O poznání lepšími výkony se Michniewiczova družina prezentovala na mistrovství světa, kde dokráčela až do osmifinále, v němž nedokázala potrápit favorizované Francouze a po porážce 1:3 jejich pouť nejsledovanějším fotbalovým turnajem skončila. Pokud se podíváme na počínání Polska v Lize národů, tak to se, na rozdíl od Čechů, udrželo v nejvyšší lize A, když obsadilo třetí pozici za Nizozemskem a Belgií, za sebou ponechali Wales.