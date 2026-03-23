Krejčí je skutečně kapitánem reprezentace. A není to jen na jeden zápas

Novým kapitánem české fotbalové reprezentace se před nadcházejícím play off kvalifikace o mistrovství světa stal Ladislav Krejčí.
Šestadvacetiletý obránce Wolverhamptonu převzal pásku po Tomáši Součkovi, který v týmu jako jedna z opor zůstává.
O kapitánovi informovalo vedení reprezentace po dnešním srazu v Praze na sociální síti X.
Krejčí byl v minulosti kapitánem už v pražské Spartě, kde ovšem předvedl i řadu excesů. Přesto se mu nyní dostalo této pocty i v národním celku.
Reprezentaci povede ve čtvrtek v pražském Edenu do semifinále play off o mistrovství světa proti Irsku.
V případě úspěchu si ve finále baráže rovněž doma na Letné zahraje český tým 31. března o postup na šampionát proti lepšímu z dvojice Dánsko - Severní Makedonie.
Pozice kapitána národního celku se řešila od posledního utkání v listopadu proti Gibraltaru.
Vedení Fotbalové asociace ČR potrestalo Součka odebráním pásky oficiálně na jeden zápas za chování mužstva, které po výhře 6:0 v Olomouci nešlo na tradiční děkovačku ke "kotli" nejvěrnějších fanoušků.
Změna by ale nakonec měla být trvalejší, naznačil v minulém týdnu nový kouč Koubek.
"Jestli to bude na delší dobu? Asi jo. Měnit kapitána po jednom zápase jako fusekle, to není úplně optimální. Delší doba znamená více zápasů," prohlásil Koubek.
Krejčí v reprezentačním "áčku" debutoval před čtyřmi lety v baráži o světový šampionát, od té doby posbíral za národní celek 23 startů a dal tři branky.
V létě zamířil ze španělské Girony, v té době posledního celku tabulky, na hostování s opcí do Wolverhamptonu, který je i aktuálně na úplném dně anglické ligy.
