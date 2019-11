Kosovo bere duel proti Česku jako největší v historii. Slavili by týden, říká Simitči

Zatímco Češi od roku 1996 na fotbalovém Euru ještě nechyběli, Kosovo by v případě postupu dosáhlo na historický úspěch. Změnilo by to pohled na celou zemi, píší tamní média.

Nejmladší evropský stát usiluje o postup na evropské mistrovství poprvé ve své historii. Země, která má stále potíže s plným mezinárodním uznáním, byla přijata do FIFA a UEFA teprve v roce 2016. Šance na postup je blízko, Kosovo potřebuje zvládnout zápas s Čechy, hraje se dnes od 20.45 v Plzni.

Tým trenéra Jaroslava Šilhavého už zarputilost balkánského výběru poznal. V září podlehl v Prištině domácím 1:2. Od té doby v bláznivém zápase podlehlo Kosovo 3:5 v Anglii a porazilo doma Černou Horu.

Kosovská média upozorňují, že klíč k postupu se nachází v policisty obležené Plzni. Bezpečnostní opatření v souvislosti se zápasem vnímají citlivě.

Okolí hotelu, kde je reprezentace ubytována, hlídají policisté. Více než obvykle je jich i v ulicích. Důvodem opatření je především zadržení několika Čechů s předměty na podporu Srbska, od kterého se Kosovo osamostatnilo a které si jej stále nárokuje, před zářijovým zápasem v Prištině. Navíc při následné státní návštěvě Srbska prezident Miloš Zeman prohlásil, že má rád Srbsko a nemá rád Kosovo.

"Nelíbí se mi, když se do sportu promítá politika. Vůči Srbsku necítím zášť. Mám tam i řadu kamarádů. Normální člověk tohle nebude řešit, to řeší akorát takoví ti ultranacionalisté, kteří ani nekoukají na fotbal. Obyčejní lidé jsou z toho už unavení," myslí si trenér futsalové Sparty Beni Simitči, který se narodil v Kosovu a v Česku žije přes 27 let. Reprezentaci Kosova dělá v Plzni průvodce.

"Zápas v Kosovu berou jako největší v krátké reprezentační historii. Jsou strašně hladoví po úspěchu. Postup na Euro by byl neskutečný svátek. Cizinec si nedovede představit, jak by slavili. Měli by týden volno," říká Simitči.

Situace v tabulce dává výrazně větší šanci Česku. To má vše pevně ve svých rukou. Výhra mu zajišťuje postup na Euro, v případě remízy stačí porazit v neděli Bulharsko. Pokud by Kosovo v Plzni vyhrálo, rozhodnou závěrečné zápasy ve skupině. Zatímco Češi vyzvou poslední tým skupiny Bulharsko, Kosovo doma čeká Anglie.

Podpořit svůj tým dorazilo do Česka přes tisíc fanoušků z Kosova. "Jsou to hlavně Kosované žijící mimo Kosovo. Lidi jako já, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí, nebo se tam už narodili," dodává Simitči. Na stadion se ale všichni příznivci hostů nevejdou. "Jedou sem, aniž by měli lístky. Říkají, že i když se na stadion nedostanou, chtějí si tu prožít atmosféru."

Kosovo dlouho bylo nejchudší zemí Evropy než předstihlo v HDP na hlavu Ukrajinu a Moldavsko. Země se navíc stále vypořádává s následky války na konci devadesátých let. "Byl by to balzám na duši lidem po těch náročných letech, po válce. Z každodenních starostí a věcí nemají radost, sport by jim ji udělal. Strašně moc by jim to pomohlo," myslí si Simitči.

Toho také čeká dilema, komu v zápase fandit. "Je to těžké. V Kosovu jsem vyrostl, ale déle žiju tady. Ať vyhraje kdokoli, z jedné strany budu mít radost, z druhé se nebudu cítit úplně ok. Ideální by bylo, kdyby postoupily na Euro oba týmy, Kosovo má ještě šanci přes play off z Ligy národů," připomíná.