Koronavirus řádí i v reprezentaci. FAČR přesto věří, že se v Izraeli hrát bude

Dosavadní náměstek ministra vnitra Petr Mlsna je podle prezidenta Miloše Zemana velice vhodným kandidátem na předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Zeman to řekl v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes (MfD).

Současný předseda antimonopolního úřadu Petr Rafaj předal svou rezignaci na funkci Zemanovi ve středu. Z čela úřadu se rozhodl odstoupit k 1. prosinci. Rafajovo odvolání prezidentovi navrhovala vládní koalice. Šéf ÚOHS v poslední době čelil kritice například kvůli tomu, jak jeho úřad postupoval v tendru na nový mýtný systém.

Média už dříve uváděla, že by Rafajovým nástupcem mohl být Mlsna, podle Lidových novin ho do čela úřadu prosazuje právě Hrad a shoda na něm je i mezi představiteli vládní koalice. Zeman v MfD uvedl, že je to velice vhodný kandidát. "Kéž by takových bylo víc," dodal.