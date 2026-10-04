Konec nebyl důstojný, píší ve Španělsku. Chápou vztek, který „dosáhl až do Prahy“

Až po komplikovaném závěru si Španělsko zajistilo třetí vítězství ve fotbalové Lize národů, konstatovala španělská média po výhře 3:1 nad českou reprezentací. Ze zápasu 3. kola skupiny A3 v Oviedu vyzdvihují úvodní gól Lamineho Yamala, který byl podle nich ohromující. Všímají si, že hosté se po neuznaném gólu za stavu 2:1 cítili podvedeni a jejich vztek v závěru utkání prý dosáhl až do Prahy.
Média připisují českému týmu zásluhu na zdramatizování duelu. Na úřadující mistry světa a Evropy to však nestačilo.
"Byl to poklidný začátek a hektický konec, návrat do Ovieda po 11 letech a potvrzení, že titul mistrů světa vykouzlil španělskému národnímu týmu úsměv, který bude těžké vymazat. La Roja už neprohrála 41 zápasů. Někdy je samotný rozsah tohoto týmu skutečně závratný," uvedlo internetové vydání deníku AS.
"Trenér De la Fuente předpovídal těsnou výhru Španělska. Problém je v tom, že se uchytil pocit, že je snadné dosahovat každý den nejlepších výsledků. Ve druhém poločase, po střídáních a uvolnění hry, tým ztratil rovnováhu a organizaci. Hrozila remíza," napsala Marca.
Ozdobou zápasu byla Yamalova trefa. "Trenér upřednostnil odpočinek svých hvězdných hráčů. K vítězství mužstvo nasměroval ohromující Laminův gól," vyzdvihl deník Mundo Deportivo. "Yamal brzy otevřel skóre úžasným gólem. Byl to vrchol zápasu, v němž Španělsko dosáhlo těžce vybojovaného vítězství poté, co přišlo o bezpečné vedení," uvedla Marca.
Druhý gól ještě do přestávky přidal kapitán Rodri. Po změně stran snížil Jiří Sláma, gól debutujícího Ryana Naderiho rozhodčí neuznal kvůli předchozímu faulu Lukáše Červa. V 85. minutě byl vyloučen kapitán Ladislav Krejčí a krátkou přesilovku využil střídající Mikel Merino.
"Hosté jeden gól vstřelili a druhý jim po chybě brankáře Rayi neuznali, protože rozhodčí předtím pískl. Češi se cítili podvedeni a zápas končili se vztekem, který dosáhl až do Prahy. Krejčí si vysloužil červenou kartu a konec zápasu nebyl ani zdaleka důstojný," napsala Marca. "Češi mocně protestovali. Zápas se v závěrečných chvílích vyostřil, zejména ze strany hostů," uvedl Mundo Deportivo.
Některé komentáře se frustraci soupeře ani nediví. "Česká republika měla dokonce šanci na vyrovnání, když v 80. minutě skóroval Naderi, ale rozhodčí Vassilis Fotias naštěstí gól neuznal kvůli lehkému bloku na Le Normanda. Španělsko pak dokázalo zakončit večer v Oviedu dalším vítězstvím, doprovázeným sladkým zvukem dud," uvedl AS.
Podle webu byli hosté málo nebezpeční. "Jejich problém byl, že do Ovieda dorazili bez bodu po prohrách s Chorvatskem a Anglií a s Hložkem jako jedinou útočnou hrozbou, která mohla španělskou obranu potrápit."
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