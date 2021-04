Česká fotbalová reprezentace představila novou sadu dresů v bílé barvě, ve kterých by měla hrát i na blížícím se mistrovství Evropy. To by mohlo znamenat konec zelených trikotů, jež uvedla předloni, s nimiž pro šampionát rovněž počítala a které vzbudily odpor slavných osobností i fanoušků.