Kapitánka ženské fotbalové reprezentace Voňková ve 29 letech ukončila kariéru

Kapitánka ženské fotbalové reprezentace Lucie Voňková ve 29 letech ukončila profesionální kariéru. Útočnice Ajaxu Amsterodam, kterou v poslední době limitovaly zdravotní problémy, se rozloučila pondělním debaklem 0:5 s Polskem v přípravném utkání ve Španělsku.

"Není to rozhodnutí ze dne na den, jelikož mě dlouhodobě trápila zranění a poslední dva roky to bylo jen o zraněních. Měla jsem rehabilitaci, vrátila se, zranila se a stále dokola. Takže mě to vysílilo i po psychické stránce. Musím říct, že ten výhřez ploténky mě dokázal vypnout natolik, že jsem se rozhodla změnit priority," řekla Voňková pro web zeny.fotbal.cz.

Za český národní tým od roku 2009 odehrála 72 zápasů a vstřelila 22 branek. Dvojnásobná nejlepší česká fotbalistka roku na klubové úrovni před Ajaxem působila ve Slavii, Spartě, Duisburgu, Jeně a dalším německém klubu Bayern Mnichov.

"Doufám, že jsem nějakým hráčkám nastolila trochu cestu, že jít do ciziny je možnost, a věřím, že se to teď dalším hráčkám povede a budou následovat ostatní, co již v zahraničí nyní působí. Koukám na to pozitivně, myslím, že jsem toho dokázala celkem dost, a musím říci, že jsem na sebe pyšná, že se mi povedlo, co jsem chtěla dokázat," konstatovala Voňková.

Po kariéře zůstane v Ajaxu Amsterodam, kde hrála dva roky. "Nabídli mi možnost být asistentkou trenéra u druhého týmu. Bude to něco nového, nová výzva, na kterou se velmi těším. Momentálně mě čekají zkoušky na kondičního trenéra, mám fitness trenéra a budu začínat rehabilitačního trenéra. Mám tedy o zábavu postaráno a moc se těším," uvedla česká fotbalistka.

"A samozřejmě, na co se nejvíc těším, že se nám v srpnu narodí syn. Takže něco hezkého končí a něco krásné začne," dodala Voňková, která v říjnu 2018 vstoupila do manželského svazku s tehdejší spoluhráčkou z Bayernu Nizozemkou Claudií van den Heiligenbergovou.