Kam až můžeme klesnout, ptá se Kodeš. Rozčílil ho nový dres fotbalové reprezentace

K negativním ohlasům na novou podobu dresů fotbalové reprezentace se nejnověji ostře připojila tenisová legenda Jan Kodeš.

Po Tomáši Berdychovi a Radku Štěpánkovi tvrdě zkritizoval novou venkovní žluto-zelenou variantu národních trikotů další slavný český tenista.

V rozhovoru pro Aktuálně.cz, který se primárně týkal konce kariéry prvního jmenovaného, se Kodeš neudržel a vyjádřil se k momentálně široce diskutovanému tématu.

"Zrovna mám otevřené noviny a nestačím se divit, kam až můžeme klesnout," prohlásil trojnásobný grandslamový šampion.

"Je to absolutní šílenost. Dres je symbol národní hrdosti a vlastenectví a oni s ním udělají tohle. Nemůžu to pochopit," dodal Kodeš a pustil se do vedení fotbalové reprezentace. "Pokud si něco takového nechají vnutit od designérů, tak to opravdu považuji za nenormální. Už jen čekám, kdy nám změní hymnu," vyjádřil své rozčilení.

Navázal tak na Berdycha se Štěpánkem. Ti se ke kontroverzní podobě dresů vyjádřili prostřednictvím sociálních sítí.

"To snad nemyslí vážně. Barva symbolizuje svobodu? Jsme Češi, tak kde jsou naše národní barvy? Běžte s tou politikou někam," rozvášnil se Berdych.

Jeho spolustrůjce daviscupových triumfů z letech 2012 a 2013 dal fotbalový úbor do kontrastu s modrým dresem ozdobeným lvem, který oblékal v památných bitvách Davis Cupu. "Najdi pět rozdílů a uhodni, kde navrhovali světoví odborníci a kde se vybíralo srdcem," napsal Štěpánek.