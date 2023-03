Jurásek věštbě nevěřil, přesto se splnila. Teď se v reprezentaci špičkuje se sparťany

Když předloni v létě fotbalista David Jurásek po angažmá v druholigovém Prostějově zamířil do Mladé Boleslavi, předpověděl mu manažer, že do dvou let bude v reprezentačním "áčku". Obránce tehdy věštbě nevěřil, nyní se ale opravdu už jako hráč Slavie připravuje s národním týmem na start kvalifikace mistrovství Evropy.

S nominací na úvodní duely s Polskem a Moldavskem dvaadvacetiletý zadák nepočítal.

"Překvapený jsem určitě byl, samozřejmě příjemně. Dozvěděl jsem se to od pana Tvrdíka asi den před nominací, ale říkal jsem si, že dokud to není oficiální od repre, tak tomu takovou váhu dávat nebudu," prozradil Jurásek, že poslem nečekaných zpráv byl klubový šéf červenobílých.

"Nominace pak vyšla, když jsme zrovna měli trénink. Když jsem šel do kabiny, kluci, co byli uvnitř, to už věděli a gratulovali," doplnil obránce.

Věkem ještě člen reprezentace do 21 let si premiérovou pozvánku do národního A-týmu vysloužil díky výkonům v pražské Slavii, kam přestoupil vloni v únoru z Mladé Boleslavi a postupně se zabydlel v základní sestavě.

"Když jsem šel z Prostějova do Mladé Boleslavi, tak jsme se s mým manažerem panem Krobem bavili o tom, jaké mám cíle do budoucna. A on tehdy řekl, že to do dvou let vidí na reprezentaci. V tu chvíli jsem mu teda moc nevěřil, ale nakonec to vyšlo, že jsem to ještě stihl," usmál se Jurásek.

Spolu s ním je v nominaci nezvykle hned pět dalších nováčků včetně spoluhráče ze Slavie Matěje Juráska, s nímž ho nepojí žádný příbuzenský vztah. "Mám z toho radost, že je tu i Matěj. Myslím, že si to svými výkony zasloužil," podotkl jmenovec.

"Zatím se rozkoukávám. Tím, že nás je tu hodně nováčků, to všem pomáhá zapadnout do týmu. Je tady také hodně kluků ze Slavie, což je pro mě osobně dobré, že líp zapadnu," pochvaloval si autor čtyř ligových branek.

Byl by nadšený, kdyby se v pátečním zápase proti Polsku dostal rovnou do základní sestavy. Tím spíš, že se bude hrát v Edenu, kde sídlí jeho Slavia.

"Samozřejmě je to věc trenéra. Pokud tam budu, budu samozřejmě rád. Podle mě je tu každý hráč s tím, že by chtěl, takže i já. Navíc je to na stadionu, který znám, takže by to pro mě bylo příjemnější," konstatoval Jurásek.

V národním týmu je šest hráčů ze Slavie i Sparty. Oba pražské kluby spolu bojují o ligový titul, Juráskův tým vede tabulku před Letenskými jen o skóre.

"Zatím to mezi námi není nějak na nože a doufám, že ani nebude," přál si Jurásek. "Znám se s klukama z jednadvacítky, s Láďou Krejčím se znám z Brna. Takže mezi námi takové věci probíhají pravidelně, špičkujeme se pořád," doplnil.

Vloni na podzim postoupil s jednadvacítkou na mistrovství Evropy, které je na programu v červnu, kdy bude hrát i "áčko".

"Určitě bych si tam rád zahrál. Když jsme to vybojovali, kdo by nechtěl hrát na Euru? Ale zatím jsme to neřešili. Komunikace bude probíhat, až to bude aktuální, což teď není. Teď je na to ještě čas," řekl Jurásek.