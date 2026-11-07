Jsem v českém A-týmu? nevěřil Hopi nominaci. O hraní za zemi svých rodičů nepřemýšlel

Teplický fotbalista Idris Hopi po překvapivé nominaci do národního týmu ujistil, že chce zůstat nohama na zemi a nadále na sobě tvrdě pracovat. Teprve osmnáctiletý útočník nebo křídelník nepřemýšlel o tom, že by mohl reprezentovat zemi svých rodičů Chorvatsko, a vůbec nečekal ani pozvánku do českého výběru. Řekl to v rozhovoru pro teplický web.
Hopi nesledoval živě nominaci na nadcházející utkání Ligy národů, v tu dobu měl trénink v Teplicích. "Dozvěděl jsem se to až ke konci tréninku, když si nás trenér (Zdenko Frťala) svolal všechny dohromady. Trenér oznámil, že jsem nominovaný. Byl jsem šťastný, všichni spoluhráči byli taky šťastní, přišli mi pogratulovat a to bylo super," popsal útočník.
Když Frťala s novinkou přišel, Hopi jako by tomu nechtěl věřit. „Do A-týmu?“ ujišťoval se, zda nejde „jen“ o mládežnický nároďák.
Talentovaný ofenzivní fotbalista prožívá snový začátek kariéry. V nejvyšší soutěži debutoval na konci minulé sezony, v prvních dvou zápasech hned skóroval. Před měsícem proti Olomouci přidal svůj třetí gól v české lize. Dosud hrál pouze za reprezentaci do 19 let.
"Byl jsem nominovaný za devatenáctku, takže jsem samozřejmě nečekal, že bych mohl být v dospělé repre," uvedl Hopi. "Snažím se zůstat nohama na zemi. Pořád makat, dávat tomu sto procent a zlepšovat se každý den," přidal.
Hopi navázal na spoluhráče a dalšího odchovance "Sklářů" Matěje Radostu, který dostal premiérovou pozvánku v září. Předtím byl posledním teplickým hráčem povolaným do české reprezentace Martin Fillo před devíti lety, kvůli zranění si ale nakonec nezahrál.
"K nominaci mi asi pomohla tvrdá píle a to, že na sobě makám. Dostal jsem příležitost od trenérů dostat se do základní sestavy a ukázat se. Hodně mi pomohli samozřejmě i spoluhráči," ocenil Hopi, který se narodil v Česku, ale jeho rodiče jsou Chorvaté a mohl by hrát i za balkánskou zemi.
"Upřímně jsem nad tím úplně nepřemýšlel. Jsem velice šťastný, že mě nominovalo právě Česko a že můžu reprezentovat Českou republiku," dodal.
Debut v reprezentačním A-týmu si Hopi může odbýt 12. listopadu v Praze na Letné proti úřadujícím mistrům světa i Evropy Španělům. O tři dny později nastoupí svěřenci španělského kouče Santiho Denii v Osijeku právě proti Chorvatům.
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Nejnovější články z Magazínu
Čtení na chvíle, kdy chcete zvolnit. Vždy v úterý: životní styl, zajímavosti a příběhy lidí – slavných i těch, o kterých jste ještě neslyšeli.
Polsko v šoku. Muž s přilbou v maskáčích zavraždil v centru Krakova šest lidí
Šest mrtvých - čtyři ženy a dva muži - a 15 raněných včetně tří policistů si vyžádala střelba v historickém centru Krakova. V sobotu odpoledne to oznámili polští policisté s tím, že pachatele - mladého muže - zneškodnili a převezli do nemocnice. Vyšetřovatelé teď podle premiéra Donald Tuska „vyšetřují pozadí a všechny okolnosti atentátu.“ Češi mezi oběťmi ani zraněnými podle diplomacie nejsou.
Skvělá sobota českých gólmanů v Anglii. Kinský vytáhl zákrok večera, Horníček udržel bod
Brankář Tottenhamu Antonín Kinský v anglické fotbalové lize po dvou zápasech inkasoval a Spurs prohráli 0:1 v Leedsu. V 79. minutě rozhodl střídající Noah Okafor, který českého gólmana překonal tvrdou střelou k bližší tyči ze druhého doteku po Wilsonovu přiklepnutí.
„Dnes vaše obloha zrudne.“ Pod hrozby v Evropě se podepisují „bojovníci Mužského státu“
„My, bojovníci Mužského státu, dnes svými činy zanecháme stopu v dějinách. Váš feministický režim si to bude navždy pamatovat. K výbuchu dojde za 60 minut. Dnes vaše obloha zrudne.“ Tak zněla jedna z výhrůžných zpráv zaslaných evropským letištím a leteckým společnostem. Kvůli bombovým hrozbám musela některá letadla změnit trasu a do vzduchu vzlétly také italské, francouzské a bulharské stíhačky.
Otec ve vazbě kvůli pedofilii, sám neměl na jídlo. Drsný příběh tenisového playboye
Jeho život by vydal na filmový scénář nebo alespoň na knihu. Australský tenista Mark Philippoussis, který slaví v sobotu 50. narozeniny, dostal nálepku vyhlášeného playboye okruhu ATP. V soukromí měl ale spoustu problémů.
„Do diplomacie bych mohl nastoupit zítra.“ Turek přinesl diplom, chlubil se trojkou
I v sobotu pokračoval příběh Filipa Turka a jeho vysokoškolského vzdělání. Poté co v uplynulých dnech na svých sociálních sítích publikoval dvě verze magisterského diplomu – obě s chybami –, dorazil s modrými deskami do televizního studia. Zatímco moderátorka si jeho vysvědčení prohlížet mohla, pirátský předseda Zdeněk Hřib to dovoleno neměl.