18. 1.
"Je to Šulc, nebo Messi?" Kometa z Lyonu uhranula fotbalovou Francii geniálním sólem

ČTK

Pavel Šulc devátým gólem ve francouzské fotbalové lize přispěl Lyonu k domácímu vítězství nad Brestem 2:1. V 41. minutě zakončil individuální akci trefou z velkého úhlu do pravého horního rohu. V tabulce kanonýrů Šulcovi patří čtvrté místo. Olympique se posunul na čtvrté místo, které znamená postup do předkola Ligy mistrů.

Football : Olympique lyonnais vs Brest - ligue 1 - 18/01/2026
Pavel Šulc přijímá "gratulace" od spoluhráče po své trefě do sítě BrestuFoto: Profimedia
Brest oslabil už v 19. minutě kapitán a nejlepší střelec Del Castillo, protože tvrdě fauloval domácího obránce Tagliafica a po přezkoumání videozáznamu viděl červenou kartu.

Přesilovku využil Lyon v 41. minutě: Moreira po nepovedené standardce hostů přihrávkou nastaroval brejk Šulce, který si stačil míč hodit přes nohu beka a postupoval sám na branku. Český reprezentant obešel gólmana Couderta a z velkého úhlu zamířil přesně do rohu.

Devátá branka explzeňského záložníka okamžitě zarezonovala na sociálních sítích. Fanoušci Lyonu hned začali Šulcovu sebevědomou akci přirovnávat ke způsobu, jakým střílí góly Lionel Messi. Jiní zase pokládají řečnickou otázku, jak dlouho český reprezentant asi v Lyonu zůstane.

Ještě před přestávkou navýšil vedení Lyonu Abner Vinícius. Šulc pak po hodině hry slavil další gól, jenže radost mu překazil videorozhodčí, který odhalil ofsajd. Hosté v 87. minutě zdramatizovali závěr po brance střídajícího Diny Ebimbeho, Lyon nicméně oslavil vítězstvím desetileté výročí svého stadionu.

Francouzská fotbalová liga - 18. kolo: Štrasburk - Mety 2:1 (12. Moreira, 43. Godo - 24. Hein z pen.), Nantes - FC Paříž 1:2 (50. Abline - 6. Kabbál, 78. Koleosho), Rennes - Le Havre 1:1 (86. Embolo - 69. Mambimbi), Lyon - Brest 2:1 (41. Šulc, 45.+1 Abner Vinícius - 87. Dina Ebimbe).

1.

Lens

18

14

1

3

32:13

43

2.

Paris St. Germain

18

13

3

2

40:15

42

3.

Marseille

18

11

2

5

41:19

35

4.

Lyon

18

10

3

5

27:18

33

5.

Lille

18

10

2

6

33:25

32

6.

Rennes

18

8

7

3

30:25

31

7.

Štrasburk

18

8

3

7

28:22

27

8.

Toulouse

18

7

5

6

29:23

26

9.

Monako

18

7

2

9

28:33

23

10.

Brest

18

6

4

8

24:29

22

11.

Angers

18

6

4

8

20:25

22

12.

Lorient

18

5

7

6

23:30

22

13.

FC Paříž

18

5

4

9

24:32

19

14.

Le Havre

18

4

7

7

16:24

19

15.

Nice

18

5

3

10

21:35

18

16.

Nantes

18

3

5

10

17:30

14

17.

Auxerre

18

3

3

12

14:28

12

18.

Mety

18

3

3

12

19:40

12

