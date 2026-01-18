"Je to Šulc, nebo Messi?" Kometa z Lyonu uhranula fotbalovou Francii geniálním sólem

Pavel Šulc devátým gólem ve francouzské fotbalové lize přispěl Lyonu k domácímu vítězství nad Brestem 2:1. V 41. minutě zakončil individuální akci trefou z velkého úhlu do pravého horního rohu. V tabulce kanonýrů Šulcovi patří čtvrté místo. Olympique se posunul na čtvrté místo, které znamená postup do předkola Ligy mistrů.
Brest oslabil už v 19. minutě kapitán a nejlepší střelec Del Castillo, protože tvrdě fauloval domácího obránce Tagliafica a po přezkoumání videozáznamu viděl červenou kartu.
Přesilovku využil Lyon v 41. minutě: Moreira po nepovedené standardce hostů přihrávkou nastaroval brejk Šulce, který si stačil míč hodit přes nohu beka a postupoval sám na branku. Český reprezentant obešel gólmana Couderta a z velkého úhlu zamířil přesně do rohu.
Devátá branka explzeňského záložníka okamžitě zarezonovala na sociálních sítích. Fanoušci Lyonu hned začali Šulcovu sebevědomou akci přirovnávat ke způsobu, jakým střílí góly Lionel Messi. Jiní zase pokládají řečnickou otázku, jak dlouho český reprezentant asi v Lyonu zůstane.
Ještě před přestávkou navýšil vedení Lyonu Abner Vinícius. Šulc pak po hodině hry slavil další gól, jenže radost mu překazil videorozhodčí, který odhalil ofsajd. Hosté v 87. minutě zdramatizovali závěr po brance střídajícího Diny Ebimbeho, Lyon nicméně oslavil vítězstvím desetileté výročí svého stadionu.
Francouzská fotbalová liga - 18. kolo: Štrasburk - Mety 2:1 (12. Moreira, 43. Godo - 24. Hein z pen.), Nantes - FC Paříž 1:2 (50. Abline - 6. Kabbál, 78. Koleosho), Rennes - Le Havre 1:1 (86. Embolo - 69. Mambimbi), Lyon - Brest 2:1 (41. Šulc, 45.+1 Abner Vinícius - 87. Dina Ebimbe).
1.
Lens
18
14
1
3
32:13
43
2.
Paris St. Germain
18
13
3
2
40:15
42
3.
Marseille
18
11
2
5
41:19
35
4.
Lyon
18
10
3
5
27:18
33
5.
Lille
18
10
2
6
33:25
32
6.
Rennes
18
8
7
3
30:25
31
7.
Štrasburk
18
8
3
7
28:22
27
8.
Toulouse
18
7
5
6
29:23
26
9.
Monako
18
7
2
9
28:33
23
10.
Brest
18
6
4
8
24:29
22
11.
Angers
18
6
4
8
20:25
22
12.
Lorient
18
5
7
6
23:30
22
13.
FC Paříž
18
5
4
9
24:32
19
14.
Le Havre
18
4
7
7
16:24
19
15.
Nice
18
5
3
10
21:35
18
16.
Nantes
18
3
5
10
17:30
14
17.
Auxerre
18
3
3
12
14:28
12
18.
Mety
18
3
3
12
19:40
12
