Je mi hrozně, zasloužil bych veřejnou popravu, přiznal Jarolím. O rezignaci nemluvil

Stará fotbalová pravda praví, že neumí-li mužstvo střílet góly, nesou za to vinu hráči. Zatímco pokud tým neumí bránit, může za to trenér. To je axiom, který prostě platí a nevysvětluje se. Pokud se někdo domnívá, že za TOHLE trenér Karel Jarolím nemůže, ať si to teda myslí. Ale prostě může. Sbohem!