Komentář Davida Bičíka: Vstup do kvalifikace je dobrý, je jedno, kde body posbíráme

"Máme ze dvou zápasů čtyři body, což je velmi dobrý vstup do kvalifikace. A je jedno, kde je nasbíráme," komentuje pro Aktuálně.cz bývalý brankář David Bičík úvodní dva duely fotbalové reprezentace v boji o postup na Euro 2024, tedy výhru 3:1 nad Polskem a remízu 0:0 v Moldavsku.

Takový vstup do zápasu s Polskem nečekal nikdo ani v nejdivočejších snech. Vést dva nula ve 3. minutě, tomu se říká úvod! Kdo si na to vsadil, ten musel jásat, ale pochybuju, že to vůbec někdo udělal. Já osobně nesázím, ani bych si na takový úvod netroufl. Ale byla by to trefa. Prostě něco neuvěřitelného.

Polskou obranu, která je složená z hodně zkušených hráčů, zaskočil náběh Ládi Krejčího na dlouhý Coufalův aut až z pozice levého stopera přes celé hřiště. Nikdo ho nenabral. Dělá to i ve Spartě a je to pro soupeře hrozně nečitelné. Jeho gól byl rozhodující okamžik zápasu.

Záhy přišel druhý po krásném Juráskově centru, který využil Čváňa (Čvančara) a skoro bylo po zápase. Tedy nebylo, ještě zbývalo hodně minut, ale takový úvod zamává s každým.

Trenér Jaroslav Šilhavý udělal výborný tah, postavil do základu hráče, kteří mají v klubech nejlepší aktuální formu. Ať ve Spartě, ve Slavii, nebo odněkud z venku. Vsadil na běhavé hráče, to přineslo úspěch.

Pro mě jako bývalého brankáře je Jirka Pavlenka na tomto postu nyní jednička. Chytá stabilně v německé Bundeslize a chytá dobře. Trochu mi ho bylo líto. Byl blízko tomu, aby proti Polsku v čele s takovým kanonýrem, jako je Robert Lawandowski, vychytal nulu. Byl by to pro něj hezký skalp.

Nakonec dostal takový umolousaný gól. Zamrzí to. Uděláte maximum, abyste všechno chytil, stačilo málo, aby šel míč na roh, propadl však do sítě. Ale stává se to.

V Kišiněvě to bylo něco docela jiného. Vědělo se, že domácí budou hrát z hlubokého bloku, každý podá výkon na hranici svých možností. I když si to naši dozadu docela v pohodě pohlídali, přesto si Moldavané vytvořili jednu velkou šanci, když dvakrát trefili Coufala.

V ofenzivě mi chyběla kvalitní předfinální fáze. Když ještě nemusel jít centr před branku, mohli si to ještě otočit, ukolébat protivníka, jít přes druhou stranu.

Mrzuté je, že se často trefoval hned první hráč, což je samozřejmě špatně. Ale je třeba vidět, že kombinační hře vůbec neprospívalo hřiště. To byl vesnický povrch z nějaké B třídy, něco šíleného.

Máme ze dvou zápasů čtyři body, což je velmi dobrý vstup do kvalifikace. Porazili jsme Poláky, znovu jsme si dokázali, že máme na to měřit se s kvalitními týmy.

I když se čekala v Kišiněvě jasná výhra, dnes v Evropě není slabých soupeřů. Naše skupina patří mezi nejlehčí, co jsme kdy měli, jsme tedy k postupu o krok blíž. Postupují dva.

Jde tedy o to mít na konci co nejvíce bodů a je jedno, kde je nasbíráme.