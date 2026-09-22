Denia už narazil na českou realitu. Ten nejožehavější problém za něj vyřešili jiní

Začíná historicky první léčba české fotbalové reprezentace cizincem. A zostra. Španěl Santi Denia si v sobotu odbyde křest v utkání Ligy národů s Chorvatskem, pak se postaví hvězdné Anglii a krajanům, tedy mistrům světa. Postará se o radikální změnu kurzu? Zatím to tak nevypadá.
Už trénoval španělské mládežnické reprezentace. Olympioniky své domoviny dovedl ke zlatu.
Ale v jednapadesáti otevírá zcela nové dobrodružství - jako hlavní trenér národního týmu jiné země.
„Každé utkání budeme chtít vyhrát,“ slibuje Denia.
Jeho první trenérská zahraniční mise neskončila dobře. V Kataru na střídačce prvoligového klubu al-Shahania nevydržel ani půl roku. Mužstvo převzal loni v létě a v listopadu byl po neuspokojivých výsledcích odvolán.
Nyní startuje za hranicemi Pyrenejského poloostrova reparát. Bude ještě náročnější než katarská písemka. Mužstvo, které soupeřům na mistrovství světa posloužilo za fackovacího panáka, má přetvořit na sexy fotbalovou krásku, jež bude bavit fanoušky, sbírat vítězné vavříny a šplhat vzhůru ze čtvrté desítky žebříčku FIFA. Nejlépe až na stříbrný stupínek, kde česká vlajka zavlála v éře Karla Brücknera.
Zvládne to sympaťák z Albacete? Nezáleží jen na něm.
„Fotbal je týmová hra. Proto chci, abychom fungovali jako jedna rodina,“ předeslal Denia. Myslel tím, že celý český fotbal musí táhnout za jeden provaz navázaný na modernizaci.
Ale už sám poznal, že obrátit tuhle rodinu na španělskou fotbalovou víru bude fuška. Jedná se totiž o dva odlišné světy.
„Hraje se v ní ve vysokém nasazení a je tu hodně osobních soubojů, takže hráči ze sebe musí vydat maximum,“ líčil, co vypozoroval při sledování české nejvyšší soutěže.
„Překvapilo nás také, jak často se týmy spoléhají na osobní bránění a souboje jeden na jednoho,“ popsal rozdíly španělský trenér.
Takže zjednodušeně - žádná tiki-taka, ale většinou hrubá síla reprezentovaná vodopádem střetů tělo na tělo během utkání. I když výjimky se najdou.
„Nemůžeme hrát tiki-taku. Nemáme na to hráče,“ opakoval Miroslav Koubek, Deniův předchůdce, rozdílné pojetí fotbalu v podání českého národního celku a top světové konkurence.
Jeho španělský kolega musí dokázat, že se mýlil.
Od chvíle, kdy podepsal kontrakt na pražském Strahově, spustil pátrání po nejvhodnějších hráčích pro jeho vizi fotbalu.
Ne pro kopanou, která vynesla Česku na světovém šampionátu jediný bod a odlet domů po základní skupině se šesti fíky v kufrech. Španělský styl slavil na MS titul s jedním inkasovaným gólem.
Při hledání španělský odborník okamžitě narazil na střet s českou realitou. Zatímco doma se mohl opřít o servis odpovídající pokroku, ve strahovské fotbalové centrále je vědecko-analytické oddělení hudbou budoucnosti.
A tak si Denia pro začátek vydupal alespoň dokoupení licencí umožňující přístup k podrobnějším analytickým datům. Aby mohl hráče, kteří mu padnou do oka, změřit i objektivními statistickými čísly.
Za druhé podpořil akci - hledáme za kopečky hráče s českými kořeny. Kdo má mámu, tátu, dědu nebo babičku z Česka, sem s ním! Tedy projekt s vidinou toho, že budou mít hráči vychovaní hlavně na Západě lepší výbavu pro top fotbal.
Sítě byly rozhozeny po celé zeměkouli. Udička zajímavě zabrala ve Skotsku. Útočník Glasgow Rangers Ryan Naderi se sice narodil v německých Drážďanech a jeho tatínek je Bulhar, ovšem maminka pochází z Čech.
A tak se kulo železo, dokud bylo žhavé. A kuje se pořád, protože všechny oficiality potřebné k tomu, aby Naderi oblékl český dres, ještě nejsou pohromadě.
„Ohromně stál o to, aby byl u nás v týmu. Vyřizoval dokumenty v Anglii a my zatím nebyli schopní v Praze ani v Brně papíry dotáhnout do zdárného konce,“ vysvětlil Pavel Nedvěd, generální manažer reprezentací.
Na druhou stranu nadějný forvard hraje pouze skotskou ligu, která nepatří k evropské ligové šlechtě, a nedávno zažil s Rangers vyřazení od Jablonce.
Naderim by však mělo všechno jen začít. Udička prý byla nahozena i v Barceloně.
Každopádně se tahle iniciativa již propisuje do života jednadvacítky. V její nominaci na závěr kvalifikace o postup na Euro jsou Filip Lissah a Yannick Eduardo.
Lissaha přivedla na svět česká matka v Londýně, díky otci má barbadoský původ. Kariéru krajního obránce započal v akademii Chelsea, poté se přestěhoval do Swansea, kde si letos v srpnu odbyl při výhře nad Stoke City křest v Championship, soutěži hned pod Premier League.
Mimochodem, ve stejné lize nalezneme po pádu z elitní anglické společnosti i lídra reprezentačního áčka Ladislava Krejčího.
Místem narození Eduarda je Kadaň, ovšem ve třech letech se přemístil s angolským otcem a českou mámou do Nizozemska. V současnosti sbírá minuty za Haag v tamní lize. Takže zajímavé mladé pušky i pro Deniu.
Co s těmi, kteří se podepsali pod propadák v Americe? Denia si s pilíři minulého reprezentačního výběru promluvil. Situaci kolem Patrika Schicka mu pomohl vyřešit sám bundesligový kanonýr, který potvrdil, že nemá zájem oblékat český národní dres.
Kdyby tohle neřekl, musel by španělský kouč kousnout do hodně kyselého jablíčka. Schick totiž veřejně pranýřoval vedení národního mužstva i svazu za neprofesionalitu. Doslova konstatoval, že hráči se jezdili na srazy nároďáku znehodnocovat.
Protože generální manažer reprezentací Nedvěd i předseda FAČR David Trunda zůstali ve funkcích, těžko si představit, že by mohl být Schick pozván do Deniova týmu, i kdyby si konec rozmyslel.
O to víc byli fanoušci zvědaví na premiérovou nominaci španělského trenéra. Po jejím zveřejnění zavládlo mezi příznivci zklamání. Mysleli si, že Denia provětrá kádr, ale velký třesk nepřišel.
Nominace neminula ani Tomáše Chorého, fotbalového recidivistu vyhozeného a vráceného do kádru Slavie, který při nedávném střetu s Ligou mistrů vyrobil fatální chybu. Stopku mu, stejně jako dalším čtyřem slávistům, vystavilo až zranění.
Mimo Deniův výběr se naopak ocitli nadějní mladíci v čele s Hugem Sochůrkem anebo zástupci Mladé Boleslavi, jejíž hra v tuzemsku nejvíce koresponduje se španělským stylem fotbalu.
Martina Šuberta, se šesti góly aktuálně nejlepšího střelce Chance Ligy, trenér povolal až dodatečně poté, co mu padl zástup původně nominovaných.
To vše budí před jeho ostrým startem u reprezentace dojem, jako by chtěl bitvy s giganty jen přežít a ne už do nich najet s moderní herní tváří i obsazením.
Je na něm, aby to vyvrátil.
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