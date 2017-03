Jarolímův tým vyprovázejí na cestu do San Marina dvě přikázání: Nic než výhru! A na skóre záleží

před 8 minutami

Českou fotbalovou reprezentaci čeká v nedělním utkání jasný úkol: Přivézt ze San Marina tři povinné body do kvalifikace o MS 2018 v Rusku.

Praha - San Marino je soupeř, kterého fotbaloví fanoušci po nalosování do nějaké té kvalifikační skupiny vždycky přivítají. Souboje s ním by totiž bez diskuse měly přinést šest bodů.

Co se týče samotných fotbalistů, před těmi pak stojí poněkud ošemetný úkol tu povinnost opravdu naplnit a oněch 6 bodů do tabulky skutečně uhrát.

"To jsou takové ty zápasy, ve kterých můžete jen ztratit," ví moc dobře Vladimír Darida před nedělním duelem v San Marinu, které se tentokrát bude započítávat do kvalifikace o postup na MS, jež v roce 2018 uspořádá Rusko.

Až když se základní úkol, tedy vítězství, podaří naplnit, mohou fotbalisté začít uvažovat o tom, že si proti San Marinu lze i trochu užít a třeba si i výrazně vylepšit osobní reprezentační statistiky. Jako třeba Milan Baroš, který dal San Marinu 2 góly v roce 2006 v Liberci a o tři roky později přidal dokonce 4 trefy do černého v Uherském Hradišti. Z jeho 41 branek v reprezentačním dresu to činí slušných 15 procent.

"Bude to o prvním gólu a o tom, jak k zápasu přistoupíme my. Nikdo to nebude chtít podcenit," slibuje Darida, který patří k nejzkušenějším hráčům výběru trenéra Karla Jarolíma.

Pohled do žebříčku FIFA musí směřovat hodně hluboko, chcete-li v něm San Marino nalézt. Teď ho objevíte až na 203. místě z 211 zemí, jako nejhorší tým Evropy.

Norové se s trpaslíkem pěkně zapotili

Že ale všechny zápasy s ním nemusí být vyloženě "srandovní", si jen před několika měsíci, v říjnu 2016, prožili fotbalisté Norska, a to dokonce na domácí půdě v Oslo. Když tam v 54. minutě Stefanelli vyrovnával na 1:1, nejspíš by se v norském kouči Högmovi krve nedořezal. Ještě na začátku 77. minuty svítily na ukazateli skóre dvě jedničky. Až pak Norové soupeřovu obranu prolomili a vyhráli nakonec 4:1.

Jak se zatím San Marinu daří v "naší" kvalifikační skupině? Začalo těsnou domácí prohrou 0:1 s Ázerbájdžánem. V Severním Irsku pak prohrálo 0:4, když ovšem stav 1:0 pro domácí trval od 26. až do 79. minuty. Duel v Norsku už jsme zmínili. A zbývá utkání, ve kterém úřadující světoví šampioni z Německa, i v sestavě prošpikované mladíky, vyhráli v San Marinu s prstem v nose 8:0. Hvězdou střetnutí byl se třemi zásahy Serge Gnabry.

Nějaký ten bodík ovšem i San Marino občas "uklovne", naposledy se mu to zdařilo v kvalifikaci o loňské Euro, když v listopadu 2014 hrálo doma s Estonskem 0:0. Zatím poslední sanmarinská výhra je datována dubnem 2004, kdy v přátelském utkání porazil tento amatérský celek výběr Lichtenštejnska 1:0. Asi nejslavnější výsledek v dějinách sanmarinského fotbalu patří už do roku 1993, kdy domácí v kvalifikačním utkání remizovali 0:0 s Tureckem.

Čechům zatím San Marino nalosovali do kvalifikace dvakrát. Nejprve v bojích o Euro 2008, kdy pod vedením Karla Brücknera přišly české výhry 7:0 doma a 3:0 na půdě soupeře. Podruhé když šlo o MS 2010 v Jižní Africe - tým Petra Rady vyhrál v San Marinu 3:0, domácí odvetu 7:0 už koučoval Ivan Hašek.

Ale vraťme se z historie do současnosti. Ještě před odjezdem do San Marina absolvovali Češi domácí test v Ústí nad Labem, ve kterém ve středu porazili tým Litvy 3:0. Branky ovšem padaly až ve druhém poločase.

"Litva byla asi lepší než San Marino, ale také vycházela ze zajištěné obrany. Blok San Marina bude ale asi ještě mnohem hlubší, co jsme měli možnost vidět. Ale bude to podobné a budeme dobývat. A bude to na nás, jestli se prosadíme dřív nebo později," přemítá kapitán českého výběru Tomáš Sivok.

Při rovnosti bodů ve skupině rozhoduje celkové skóre

Čím dřív dokáží Češi sanmarinskou obranu gólem otevřít, tím větší budou mít klid. Právě střílení gólů se ale v úvodu kvalifikace ukazovalo jako největší problém českého celku. Ten nedal gól doma Severnímu Irsku ani Ázerbájdžánu, natož v Hamburku favorizovanému týmu Německa. I proto vypadá průběžná tabulka skupiny následovně:

1. Německo 4 4 0 0 16:0 12 2. Severní Irsko 4 2 1 1 8:2 7 3. Ázerbájdžán 4 2 1 1 2:4 7 4. ČR 4 1 2 1 2:4 5 5. Norsko 4 1 0 3 5:7 3 6. San Marino 4 0 0 4 1:17 0

Přímo na turnaj postupuje jen vítěz skupiny, vstupenku do baráže může přinést jen druhá příčka. A ještě to nemusí být jisté, z 9 skupin do ní postupuje jen 8 mužstev, to s nejslabším bodovým ziskem bude mít smůlu

Pozor! Svoji roli při určování pořadí ve skupině může hrát každý gól. V soutěžích organizovaných FIFA totiž stále platí, že dojde-li v konečné tabulce k bodové shodě, nerozhoduje jako další kritérium bilance ze vzájemných zápasů, jako v soutěžích UEFA, ale tradičně celkový rozdíl ve skóre, případně vyšší počet branek nastřílených v celé skupině.

I z toho důvodu tedy může být zápas v San Marinu a počet gólů, jež v něm soupeři nasázejí, i pro české fotbalisty v konečném účtování velmi důležitý.

Hraje se v neděli od 18 hodin, duel vysílá ČT Sport a deník Aktuálně.cz z něj přinese online reportáž. Ve skupině C se paralelně bude hrát i utkání Ázerbájdžán-Německo, od 20.45 pak i duel Severní Irsko-Norsko.

