Remízu nikdo nechtěl. Teprve nám dojde, co jsme dokázali, tuší Jankto

Záložník Jakub Jankto vnímá senzační triumf 2:1 nad favorizovanou Anglií jako zasloužený. Domácí fotbalisté šli podle něj v Praze od začátku za výhrou a v utkání kvalifikace mistrovství Evropy se nechtěli spokojit s remízou.

"Věřili jsme celou dobu ve vítězství, nechtěli jsme remizovat. Myslím, že to bylo vidět i ve druhé půli. Museli jsme vycházet z defenzivy, v deseti jsme bránili, a když jsme měli síly, tak jsme vyráželi do rychlých kontrů, což se nám povedlo," řekl Jankto novinářům. "Myslím, že nám to dojde časem, čeho jsme dosáhli. Od první minuty jsme šli za góly, hráli jsme aktivně a zasloužili jsme si to," dodal třiadvacetiletý hráč Sampdorie Janov.

Angličany sice na stadionu v Edenu poslal do vedení už v páté minutě Harry Kane z penalty, ale už za čtyři minuty vyrovnal Jakub Brabec. V 65. minutě dokonal nečekaný obrat střídající Zdeněk Ondrášek.

"Přestože jsme dostali gól v páté minutě, což se nám nesmí stát a musíme si na to dávat pozor, tak jsme šli pořád nahoru. Řekli jsme si, že ať se stane cokoliv, musíme hrát aktivně a musíme to zkusit. Vytěžili jsme z toho maximum. Prvních 25, 30 minut jsme byli jasně lepší, byli jsme furt na balonu a nebezpeční. To je ten styl, kterým bychom chtěli hrát," uvedl Jankto.

Především anglický kapitán Kane na něj udělal velký dojem. "My jsme věděli, že budou lepší na balonu, což asi bylo vidět. Kane za mě hrál skvěle. Když vidíte, jak si kryje nebo přebírá balon, je to fakt dobré, přesto ho i naši stopeři dokázali nějakým způsobem eliminovat a nepustili ho k naší brance. To byl takový klíč. Naší bojovností a ochotou jít za góly jsme si to zasloužili," prohlásil Jankto.

"Říkali jsme si, že tady nebudeme hrát na 1:1 a prostě chceme vyhrát. Když řeknete, že chcete hrát na remízu, tak dostanete gól. Ve druhém poločase nás skvěle podržel Vacloš (brankář Vaclík), jak tam šel Sterling. Je to zásluha celého týmu," dodal bývalý hráč Slavie nebo Udine.