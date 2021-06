Jak na české osmifinále? Prodej lístků na Schicka a spol. začne ve čtvrtek v poledne

Ve čtvrtek v poledne se začnou prodávat vstupenky na osmifinálový zápas českých fotbalistů na mistrovství Evropy.

Češi před svými fanoušky slaví gól Patrika Schicka z penalty v zápase Chorvatsko - Česko na ME 2020 | Foto: Reuters

Reprezentanti se představí buď v neděli v Budapešti proti Nizozemsku, nebo v úterý v Glasgow proti vítězi skupiny E.

Pro fanoušky by byla výrazně výhodnější maďarská metropole, kde může být zaplněna celá kapacita stadionu a platí tam mnohem mírnější opatření proti koronaviru. Do Budapešti by mohly zamířit tisíce českých příznivců.

V Budapešti může být jako v jediném z 11 pořadatelských měst při zápasech Eura zaplněn stadion ze 100 procent. Kapacita Puskás arény je přes 60 tisíc míst, na dosavadní dva duely domácího výběru dorazilo v obou případech téměř 56 tisíc fanoušků.

Naopak v Glasgow, kde už národní tým odehrál dvě utkání skupiny proti Skotsku a Chorvatsku, může na stadion maximálně 12 tisíc diváků. Na zápasy domácích Skotů přišlo do Hampden Parku necelých 10 tisíc lidí, souboj české reprezentace s Chorvatskem pak sledovalo jen 5607 fanoušků.

Návštěvu zahraničním příznivcům výrazně komplikuje povinná desetidenní karanténa. Izolace po příjezdu do Skotska platí pro návštěvníky ze všech zemí, které nejsou na zeleném seznamu, tedy i pro Česko.

Duely národního týmu tak v hledišti v Glasgow sledovali většinou jen Češi žijící v Británii, dorazil například brankář Zdeněk Zlámal, jemuž po sezoně vypršela smlouva v Heart of Midlothian.

Naopak v Maďarsku jsou opatření proti koronaviru jen mírná. Podle informací na webu UEFA fanouškům k návštěvě utkání postačí negativní PCR test na covid-19, který v čase výkopu nebude starší než 72 hodin, nebo potvrzení o dokončení očkování proti nemoci. Příznivci si pak před zápasem musejí vyzvednout ještě takzvaný covidový náramek.

Jelikož prodej lístků řídí UEFA, naprosto přesný počet míst pro fanoušky vedení reprezentace zatím nezná. Jde ale o tisíce vstupenek, takže do Budapešti by se mohla dostat většina zájemců.

Větší šanci na získání lístků mají členové reprezentačního fanklubu, kteří mohou od čtvrtečního poledne nakupovat v předprodeji na portálu www.euro2020.com/tickets. Potřebují k tomu speciální přístupový kód, který dostanou po vyplnění čekací listiny na webu fanklubu.

Každý fanoušek si může na osmifinále pořídit maximálně čtyři vstupenky. Po předprodeji bude následovat prodej pro veřejnost. Lístky se dají nakupovat ve třech cenových kategoriích od 50 eur (1277 korun) do 185 eur (4724 korun).

Čeští hráči věří, že na ně vyjde Budapešť. Osmifinálového soupeře coby jeden ze čtyř nejlepších týmů z třetích míst, které doprovodí do vyřazovací fáze první dva celky z každé skupiny, poznají dnes večer.

"Koho bych si přál? Asi kvůli lidem Budapešť, aby za námi mohli naši fanoušci přicestovat a povzbudit nás," prohlásil trenér Jaroslav Šilhavý.

"Doufám, že do Glasgow už nepojedeme," dodal obránce Vladimír Coufal, jehož tým má během Eura základnu v Praze a k utkáním létá.