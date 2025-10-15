Reprezentace

Omlouvám se fanouškům za zklamání, řekl na rozloučenou Hašek

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Ivan Hašek uvedl, že respektuje rozhodnutí výkonného výboru Fotbalové asociace ČR odvolat ho z pozice trenéra reprezentačního týmu. Dvaašedesátiletý kouč se omluvil fanouškům za zklamání po nedělní porážce 1:2 na Faerských ostrovech v utkání kvalifikace mistrovství světa. Na účtu reprezentace na sociální síti X zároveň uvedl, že věří v postup mužstva na šampionát.
Ivan Hašek v zápase Ligy národů Česko - Albánie
Ivan Hašek v zápase Ligy národů Česko - Albánie | Foto: Reuters

Haška dnes jednomyslně odvolalo vedení FAČR po nedělní blamáži s Faeřany.

"Výsledek na Faerských ostrovech je neomluvitelný z hlediska ambicí české reprezentace. Přijímám za něj plnou odpovědnost. Výkonný výbor FAČR dnes rozhodl o mém odvolání z funkce hlavního trenéra reprezentace, rozhodnutí respektuji," uvedl Hašek v krátkém prohlášení.

"Fanouškům děkuji za podporu a omlouvám se za zklamání. Reprezentace má kvalitu i charakter, aby na mistrovství světa postoupila. Přeji národnímu týmu a svému nástupci hodně úspěchů," doplnil kouč, který vedl reprezentaci od loňského ledna po konci Jaroslava Šilhavého.

Od té doby měl na lavičce v 21 zápasech bilanci 11 vítězství a po pěti remízách a porážkách.

Před listopadovým posledním zápasem světové kvalifikace již český celek ztratil naději na první místo ve skupině, které jako jediné znamená přímý postup. Na druhé příčce drží pouze jednobodový náskok na třetí Faerské ostrovy.

Reprezentace se v březnu představí v play off o šampionát, účast v něm měla prakticky jistou už od loňského vítězství ve skupině B1 Ligy národů.

Hašek mužstvo v minulém roce vedl i na mistrovství Evropy v Německu, kde se svými svěřenci nepostoupil ze skupiny.

Související

Příběh reprezentačních koučů: Od stříbra v Anglii po ostudu na Ovčích ostrovech

Fotbalista roku 2016: Dušan Uhrin starší
Přehled
 
Mohlo by vás zajímat

"Nekončí, projevil dostatek sebekritiky." Angažmá Haška jako symbol českého alibismu

"Nekončí, projevil dostatek sebekritiky." Angažmá Haška jako symbol českého alibismu

Hašek u reprezentace končí, český fotbal bude hledat jeho nástupce i v zahraničí

Hašek u reprezentace končí, český fotbal bude hledat jeho nástupce i v zahraničí

Příběh reprezentačních koučů: Od stříbra v Anglii po ostudu na Ovčích ostrovech

Příběh reprezentačních koučů: Od stříbra v Anglii po ostudu na Ovčích ostrovech
Přehled

Jde se na jednání o Haškovi. Vyhodnotíme všechno, co víme a máme, řekl šéf fotbalu

Jde se na jednání o Haškovi. Vyhodnotíme všechno, co víme a máme, řekl šéf fotbalu
Česká fotbalová reprezentace Fotbal sport Obsah MS ve fotbale Fotbalové MS 2026 Ivan Hašek

Právě se děje

před 23 minutami
Auto

Jágrovo požehnání funguje. Kia EV4 ochrání i zapomenuté cestující v zamčeném autě

Jágrovo požehnání funguje. Kia EV4 ochrání i zapomenuté cestující v zamčeném autě
Prohlédnout si 21 fotografií
před 23 minutami
"Nekončí, projevil dostatek sebekritiky." Angažmá Haška jako symbol českého alibismu
Fotbal

"Nekončí, projevil dostatek sebekritiky." Angažmá Haška jako symbol českého alibismu

Už od začátku svého angažmá Ivan Hašek bojoval s vysokými nároky i nedůvěrou veřejnosti.
Aktualizováno před 29 minutami
Moskva ostře proti Trumpovi. "Nejsme zemí na pokraji kolapsu," opáčil vicepremiér
Zahraničí

ŽIVĚ
Moskva ostře proti Trumpovi. "Nejsme zemí na pokraji kolapsu," opáčil vicepremiér

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 30 minutami
"Vrchnostenský verdikt." Miliardář od Motoristů napadl ministerstvo, soud byl rychlý
Domácí

"Vrchnostenský verdikt." Miliardář od Motoristů napadl ministerstvo, soud byl rychlý

Jihomoravský podnikatel František Fabičovic se svou žalobou neuspěl. Vadí mu, že se v území CHKO Soutok ocitly i jeho pozemky.
Aktualizováno před 39 minutami
Babiš: Vláda poruší zákon a způsobí škody, pokud nepředloží rozpočet
Domácí

Babiš: Vláda poruší zákon a způsobí škody, pokud nepředloží rozpočet

Končící vláda Petra Fialy (ODS) poruší zákon a může způsobit škody, pokud opakovaně nepředloží návrh státního rozpočtu na příští rok.
před 42 minutami
Šok v sídle Schumacherových. Soud začne rozplétat kauzu znásilnění ošetřovatelky
Formule 1

Šok v sídle Schumacherových. Soud začne rozplétat kauzu znásilnění ošetřovatelky

V sídle rodiny sedminásobného mistra světa formule 1 Michaela Schumachera ve švýcarském Glandu mělo dojít k vážnému činu
před 56 minutami
Šance, která se nebude opakovat. Jak a kdy na obloze najít kometu Lemmon
Magazín

Šance, která se nebude opakovat. Jak a kdy na obloze najít kometu Lemmon

Na večerní obloze bude v následujících dnech možné spatřit kometu Lemmon
Další zprávy