Hrozba nad českou reprezentací. Kdo vystoupil z ilegality a co teď musí Denia udělat

Čtyři prohry v řadě, skóre 2:10, přesto světlo na konci tunelu. Tenhle paradoxní odkaz vyslal do éteru premiérový sraz historicky prvního zahraničního kouče u české fotbalové reprezentace.
Aby však léčba Santim Deniou skutečně zabrala, potřebuje si Španěl úvodní vzorek reálně zanalyzovat. Rozhodně se nesmí nechat chytit do pasti obezliček. Tohle by totiž na výstup do respektované společnosti nestačilo.
Luis de la Fuente, kouč španělských světových šampionů, po vítězství nad Českem 3:1 (41. výhrou v řadě!) konstatoval: „To, co se nám dnes nepovedlo, nebylo způsobeno našimi nedostatky. Ale spíš tím, že jsme čelili velice dobře trénovanému soupeři, který se hodně zlepšuje a který se v budoucnu ještě určitě zlepší. České mužstvo čeká zářná budoucnost!“
Kompliment, který se hezky poslouchá. Ovšem pokud má Deniova terapie pádit směrem k lepším zítřkům, musí se umět správně číst. To znamená, že nelze pominout okolnosti a souvislosti.
De la Fuente je Deniův přítel, s nímž roky spolupracoval. Takže když může kamarádovi v začátcích na nové štaci pomoci, tak to logicky udělá. Sám však dobře ví, že realita byla trošku jiná.
Na to, že ve druhém poločase utkání v Oviedu Češi prohnali šampiony, měla vliv nejen ztráta ostychu v ofenzivě v podání hostů, ale také zkoušení nových hráčů ve španělském mistrovském orchestru.
Tím utrpěla sehranost, tedy klíčový trumf, který Rodriho a spol. postrčil k prvenství na letním královském turnaji v Americe.
Proto vznikly díry v jindy precizní španělské herní mapě, které umožnily české ekipě prokousat se po přestávce i k nebezpečným akcím před Rayovou bránou.
Na Deniově nově se tvořící partě bylo sympatické, že hozenou rukavici zvedla a využila volnějšího herního kabátu hostitelů.
Ale kdyby to vedlo k závěru, že je český národní tým již jen krůček od špičky, brzy bychom spadli z hrušky.
Jak nad touhle hrozbou vyzrát, naznačil De la Fuente na tiskovce, na níž básnil o českém celku.
„Abyste vyhrávali, musíte se přiblížit dokonalosti. Jakékoli zaváhání nebo ztráta koncentrace vás mohou stát inkasované góly, a tím pádem i zápasy. To nám připomíná, že se musíme stále zlepšovat,“ vzkázal svěřencům čelícím uspokojení z více než čtyř desítek zápasů bez prohry v řadě.
Poselství je to i pro tuzemský fotbal. Bylo by fatální chybou si myslet, že když reprezentace prohraje s mistry světa jen 1:3, a dokonce chvíli sahá po remíze, a že s Angličany prohraje doma pouze 0:2, zatímco Chorvaté od stejného obra vyfasují potupnou sedmičku, už je pevně uvelebená ve vlaku moderního pojetí.
Zdaleka tomu tak není. Zatím pod Deniou učinila první krok: dala se na víru kombinačního fotbalu, kterou přijaly kluby a národní týmy z první i druhé cenové skupiny už dávno za svou.
Takže k tomu muselo dojít, i kdyby na střídačku usedl kouč z domácích zdrojů, který by byl imunní vůči českým specifikům.
Kdyby někdo nevěděl, kam tahle specifika poslala nároďák, nechť si pro výstrahu pustí ze záznamu staromódní hru s pasivním obranným blokem v zádech a převahou nakopávaných míčů z mistrovství světa.
Denia tedy neměl jiného zbytí než přehodit výhybku na kolej, po které jel ve Španělsku už coby hráč a pak i trenér.
Disponoval ještě jednou výhodou na rozjezd: český fotbalový národ je momentálně vděčný za sebemenší krůček vpřed. Třeba v podobě rozehrávky od brankáře po zemi.
Jenže na trvalejší pobyt v první mezinárodní třídě tohle minimum nestačí. O to důležitější je nekoukat se do růžového zrcadla, ale poměřovat vše mezinárodními kritérii.
Úvodní Deniova nominace by tímto rentgenem neprošla. Do výběru pozval třeba Tomáše Chorého, jehož úlety i pohybovou výbavu sice Chance liga ještě spolkne, jenže pro top fotbal je nedostačující. A nebyl v tom sám.
Ovšem o lístku do národního mužstva nemohou rozhodovat zvučnost jména či zásluhy z minulosti, ale vhodné návyky pro moderní hru.
Deniu z tohoto pohledu zachránila lavina omluvenek kvůli zranění.
Na poslední chvíli se tak dostalo i na ty v mediálním stínu, ale s návyky korespondujícími s fotbalem 21. století.
Jeden příklad za všechny: Jiří Sláma. Borec, jenž už pomalu pomýšlel na konec kariéry, najednou vystoupil z ilegality. A všichni žasli, jak někdo takový mohl zůstat tak dlouho bez povšimnutí.
Stalo se to jednoduše. Reprezentace neměla žádný herní koncept a skládala se v lepším případě podle toho, kdo v jakém klubu hrál a komu to zrovna na trávníku šlo. O skládání návyků se naposledy plnohodnotně zajímal Karel Brückner.
Denia na to snad po čerstvých zkušenostech naváže. Vždyť odepsaný Sláma vstřelil životní gól proti mistrům světa. Mohl, protože má v návyku hrát do kolma a ve sprintu doplňovat z pozice krajního obránce útok, což jsou pro současný fotbal naprosto nezbytné ingredience.
Právě ty musí Denia hledat. Aby si mužstvo nebylo schopné jen přihrávat před vlastním pokutovým územím a na vlastní polovině, ale aby na to dokázalo plynule navázat raketovou kombinací na soupeřově polovině.
Tohle totiž mají už i průměrná evropská mužstva zakotveno v repertoáru. Ta s nejvyšší kvalitou to dovádějí k dokonalosti.
Když Angličané, Španělé i Chorvaté spustili ťukes v maximální rychlosti, při kterém se přihrávky mění de facto ve střely, a navíc jsou timingově sladěné s pohybem více hráčů, český tým se pravidelně ocital ve velkém ohrožení. Deniova reprezentace tuhle zbraň na skladě zatím nemá. Bez ní však do nóbl společnosti nemůže.
Co ještě je nutné přidat na položený základ?
Disciplínu. Dvě červené karty a jedna neudělená jen zásluhou velké benevolence rozhodčích, kteří řídili duel ve Španělsku, budiž křiklavým mementem. V deseti lidech se zápasy na světovém poli hrát nedají.
Skutečný lídr týmu, za kterého je považován Ladislav Krejčí, nemůže vyfasovat jednu žlutou za zbytečné řeči a pak záhy druhou za tahání za dres protivníka.
Totéž platí o Šulcově červeném zákroku v utkání s Anglií či o hrůzostrašném skluzu Štěpána Chaloupka v Oviedu, který rozhodčí velkoryse ocenili jen žlutou kartou.
Tohle se celku, který hodlá udělat díru do světa, zkrátka stát nemůže.
Mimochodem: fauly se nedějí, když jsou jednotlivci, respektive týmy na hřišti v dobrém postavení vzhledem k soupeři.
To nebyl případ Čechů ve Wembley, kteří při jednoznačné prohře 0:3 vyrobili 17 nedovolených zákroků, zatímco domácí pouze 10.
Otázek k serióznímu posouzení je však řada.
Nemaže malá dynamika Adama Karabce na úrovni top fotbalu jeho tvořivé schopnosti?
Je slučitelné notorické simulování Lukáše Červa nebo zpackaná clona při standardní situaci s potřebami top mužstva?
Teprve tohle prověří skutečnou Deniovu sílu a schopnosti.
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