Hovorku s Novákem nahradili v reprezentaci Simič se Zmrhalem

Z nominace české fotbalové reprezentace na páteční domácí zápas kvalifikace mistrovství Evropy s Anglií a následný přípravný duel se Severním Irskem vypadli kvůli zranění obránci David Hovorka ze Slavie s Filipem Novákem z Trabzonsporu.

Nahradili je stoper Stefan Simič z Hajduku Split a záložník Jaromír Zmrhal z Brescie. Národní tým se dnes před polednem sešel v Praze.

"David Hovorka už v těch předchozích zápasech za Slavii hrál se sebezapřením. Kolem oběda jsme to ještě konzultovali s Davidem a s doktorem Krejčím. Teď už to dospělo do fáze, že se to musí doléčit a že se David odpojil od národního mužstva," řekl novinářům Jiří Chytrý, asistent hlavního reprezentačního trenéra Jaroslava Šilhavého. "Filip Novák měl problémy s třísly, kvůli kterým nedohrál poslední utkání," dodal Chytrý.

Pozici levého beka místo Nováka v kádru zaujme záložník Ladislav Krejčí, který na postu v defenzivě nastupoval v posledních zápasech v klubu za Boloňu. "Rozhodli jsme se, že jako alternaci za Filipa posuneme Láďu o post dolů. A za Láďu přibyl Jarda Zmrhal jako ofenzivní hráč," vysvětlil Chytrý.

Hovorku zastoupil Simič, který má zatím za národní A-tým jediný start, ale byl v kádru při předchozím zářijovém srazu. "Odvádí dobré výkony v klubu. Navíc byl na minulém srazu, měli jsme možnost ho vidět na tréninku a byli jsme s ním spokojeni," řekl Chytrý.

Další nominovaní hráči podle něj nemají závažné zdravotní problémy. Už o víkendu kvůli zlomenině čéšky vypadl záložník David Pavelka, kterého nahradil Lukáš Kalvach.

Až večer se k týmu připojí útočník Zdeněk Ondrášek z Dallasu, který byl dodatečně nominovaný v minulém týdnu. "Po odchodu do Ameriky mu chviličku trvala adaptace a teď podává stabilně dobré výkony. Na to, jak je fyzicky vybavený, že je to typologicky silový hráč, tak je nadprůměrně pohyblivý, rychlostně dobře vybavený a efektivní. To je zajímavá kombinace. Slibujeme si od něj, že díky tomu můžeme být nebezpečnější a efektivnější v útočné fázi," uvedl Chytrý.

Po zranění je už zdravotně v pořádku útočník Patrik Schick. "Patrik odjížděl už z minulého srazu s tím, že měl problémy s kotníkem. V Lipsku se rozhodli ho dobře doléčit. Dotrénoval a úplně ideální pro nás bylo, že už stihl nastoupit i do soutěžního utkání," řekl Chytrý.

Český tým si dnes poprvé po srazu zatrénuje a bude se připravovat v Praze. V pátek ho čeká v Edenu utkání evropské kvalifikace s vedoucí Anglií, před nímž drží ve skupině postupové druhé místo před třetím Kosovem. V pondělí reprezentanti odehrají na Letné přípravný duel se Severním Irskem.