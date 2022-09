Hložan má smůlu, tvrdí Schick. Leverkusen řeší, proč se nedaří Čechům i celému týmu

Přestože se fotbalista Patrik Schick cítí fyzicky lépe než v mimořádně povedené minulé sezoně, v úvodu nového ročníku se jemu ani Leverkusenu nedaří. Šestadvacetiletý útočník věří, že by se mohl nastartovat na srazu české reprezentace, které kvůli zdravotním problémům skoro rok chyběl. S národním týmem ho čekají poslední dva zápasy skupiny A Ligy národů proti Portugalsku a ve Švýcarsku.

Schick v minulém ročníku německé ligy zaznamenal 24 branek a pomohl svému týmu ke konečné třetí příčce v soutěži.

V úvodu této sezony ale Leverkusen tápe. V prvních sedmi kolech jen jednou zvítězil a patří mu až 15. místo v tabulce, navíc už vypadl z domácího poháru.

"Paradoxně v téhle sezoně, v níž se nám nepovedl start, se cítím fyzicky líp než v minulé," diví se Schick.

"Trochu mě to mrzí, že když se cítím tak dobře, tak nám to úplně nefunguje. Věřím, že se to obrátí k lepšímu a z krize se dostaneme," doufá útočník, jenž dnes převzal cenu pro vítěze novinářské ankety o nejlepšího českého hráče uplynulé sezony

V deseti soutěžních duelech tohoto ročníku skóroval třikrát, z toho jednou v domácím poháru. "Nějaké šance mám. Většinou jsou to takové, ve kterých jako útočník ani nemíříte a snažíte se trefit balon. Pak už je to jen o štěstí, jestli trefíte správný prostor. Kolikrát jsem trefil gólmana, který prakticky jen stál na místě. Mám trošku i smůlu," posteskl si.

Český reprezentant vnímá, že když chybí body, napětí v klubu roste a zvyšuje se tlak. "Pro mě jako útočníka, který má velké ambice, je to nepříjemná situace. Na druhou stranu věřím, že kvalitu v sobě mám, zlomím to a začne mi to tam padat," prohlásil Schick.

Sám si láme hlavu s tím, proč se Leverkusenu nedaří. Jednou z mála světlých chvilek byla výhra 2:0 nad Atlétikem Madrid v Lize mistrů. "Situaci v klubu řešíme, snažíme se to analyzovat, hledat příčiny, proč nám to nefunguje. Snažíme se hledat rozdíly oproti minulé sezoně," uvedl bývalý hráč AS Řím či Sampdorie Janov.

"Je těžké říct jeden problém. Když třeba porovnáme fitness data, prohráváme víc soubojů, chybí nám nějaké metry ve sprintu. Musíme v téhle situaci dělat všichni něco víc. Neřekl bych, že hrajeme až tak úplně špatně. Neproměníme nějaké své šance, ze standardek inkasujeme dost gólů. Hrozně nás srážejí laciné góly," rozebíral důvody špatného startu.

Bundesliga se navíc podle něho velmi vyrovnala, několik týmů se nečekaně pohybuje na předních příčkách tabulky. "Naopak se trápíme my, Lipsko, Bayern Mnichov. Start sezony byl pro nás velkou fackou. V klubu to absolutně nikdo nečekal, je to pro nás nová situace," přiznal.

Od léta má v Leverkusenu českého spoluhráče, ofenzivního univerzála Adama Hložka, kterému se zatím také nedaří a skóroval jen v poháru. "Hložan má trochu smůlu v tom, že přišel v momentě, kdy se nám nedaří. Kdyby tam byl od minulé sezony a naskočil do rozjetého vlaku, který fungoval, měl by to mnohem lehčí. Takhle když se trápíme jako celý tým, je to pro něj jako nového hráče hrozně těžké," omlouval Schick nedávného sparťana.

"Každodenně na tréninku i v některých zápasech, ve kterých nastoupil, je u něj jasně vidět potenciál a předpoklady. V klubu to všichni vědí. Všechno je pro něj nové, určitě potřebuje čas. Věřím, že až se my společně s celým týmem zvedneme a začneme hrát tak, jak dokážeme, bude to i pro Adama jednodušší," doplnil český útočník.

Nastartovat by se Schick chtěl v reprezentaci, za niž naposledy nastoupil vloni v říjnu. "Už je to skoro rok. Bohužel do toho vždy vlétlo nějaké zranění. Jsem rád, že po takové době mohu být zpět. Povětšinou se mi v reprezentaci dařilo. Takže věřím, že i přes tu ne úplně oslnivou formu se tu nastartuji tak, že pomůžu k udržení v elitní skupině Ligy národů, a pak si to vezmu zpět do Německa," řekl Schick.

Červnové čtyři zápasy Ligy národů vynechal kvůli tomu, že byl krátce předtím na operaci tříselné kýly. "Přes dovolenou jsem měl k dispozici kondičního trenéra z Leverkusenu, se kterým jsme se připravovali tak, abych mohl bez problémů s mančaftem začít trénovat. Problém s tříslem jsem ale měl i po začátku přípravy, takže jsme museli najet na nový individuální plán, který zaplaťpánbůh zabral. Musím zaklepat, že od začátku bundesligy mě nic nebolí. Cítím se fyzicky opravdu dobře," uvedl Schick.

Uvědomuje si, že národní tým na něj jako na aktuálně nejlepšího střelce v nominaci hodně spoléhá. "Vnímám, že tu mám nějakou svoji pozici. Na druhou stranu můžete mít pozici, jakou chcete, ale vždy je to o tom, co předvedete na hřišti. Samozřejmě když člověk cítí důvěru i od spoluhráčů, že na něj spoléhají, je to dobrý pocit a trošku takový doping. Věřím, že zápasy s Portugalskem a ve Švýcarsku zvládneme a udržíme se," dodal Schick, který dal na loňském mistrovství Evropy pět branek a za nejlepším střelcem Portugalcem Cristianem Ronaldem zaostal pouze o jednu asistenci.