Heroický výkon, liboval si Šilhavý. Dokážeme hrát velké zápasy, těšilo hrdinu Kuchtu

Nadšený z výkonu českých fotbalistů a jejich vítězství 2:1 nad Švýcarskem byl kouč reprezentace Jaroslav Šilhavý. "Obrovská radost v kabině. Musím před kluky smeknout, odvedli skvělý, doslova heroický výkon proti silnému soupeři," pochvaloval si trenér po premiéře svých svěřenců v elitní skupině Ligy národů.

"Vymáčkli se na 100 procent, odmakali to," líbilo se Šilhavému. Nemohl ovšem nevidět, že soupeř, který na rozdíl od jeho týmu postoupil na MS do Kataru, měl dost šancí. "Hodně toho pochytal skvělý Vaclík," uznal kouč.

"Ale musím pochválit kluky, že i my jsme měli šance a hráli jsme útočně. Dokonce jsme mohli vedení pojistit. Ale vítězství 2:1 je skvělé a užíváme si to. Moc si vážíme toho, že máme první body v té nejvyšší skupině," navázal Šilhavý.

Chválený brankář Tomáš Vaclík si na nedostatek práce opravdu stěžovat nemohl. "Celkem jsem si zachytal," oddechl si. "Pro mě to byl jubilejní 50. zápas v reprezentaci, takže jsem rád, že to bylo s vítězstvím. Jsem pyšný na to, jak jsme to zvládli," liboval si.

Duel si užil i proto, že narazil na několik bývalých spoluhráčů z Basileje. Jeden z nich, Breel Embolo, postupoval na českého gólmana už v 10. minutě za stavu 0:0 sám, ale neprostřelil ho.

"Známe se dobře. Když jsem byl v Basileji, přišel z akademie, bylo mu 17 let. I před zápasem jsme si povídali a psali jsme si. Možná se toho Breelíček leknul," přemýšlel Vaclík v rozhovoru pro ČT sport o příležitosti švýcarské hvězdy.

Kdo se soupeře rozhodně nezalekl, to byl útočník Jan Kuchta. Podal výtečný výkon a byl u obou tref vítězů. Odměnily ho za důslednost, s jakou za míčem šel. "Kluci mi říkali, že tohle jsou přesně moje góly, že si prostě tohle umím najít," smál se střelecký hrdina čtvrtečního večera v Edenu.

Také on si vítězství velice vážil. "Zaprvé proto, že jsme hráli doma, zadruhé z toho důvodu, že jsme si sáhli na dno. Bylo to odbojované, odmakané," vypíchl forvard moskevského Lokomotivu.

"I když nám chybělo hodně důležitých hráčů, ukázali jsme, že když jsme jako tým, dokážeme hrát velké zápasy," dodal Kuchta.