Hapal si chtěl specifický zápas užít, ale nakonec jej zklamal. Emoce nevnímal

před 28 minutami

Trenér Pavel Hapal byl z porážky slovenských fotbalistů 0:1 v derby na půdě českého týmu o to víc zklamaný, že svůj tým nepovažoval za horší. Hosté naopak byli podle rodáka z Kroměříže chvílemi i lepší, ale v ofenzivě od hráčů čekal víc. Za celý zápas Slováci neměli gólovou šanci.

"Hodnotí se mi to těžce. Nejen kvůli výsledku, ale i proto, že si myslím, že jsme neodehráli až tak špatné utkání, abychom ho prohráli. V určitých pasážích jsme byli možná i lepší než Češi, ale prohráli jsme jednou situací, kterou jsme mohli vyřešit lépe," řekl Hapal na tiskové konferenci.

Zápas s minimem gólových šancí rozhodl ve 32. minutě český útočník Patrik Schick. "Určitě jsme čekali, že budeme mít více šancí. Na druhou stranu ten zápas měl celkově minimum šancí, bylo to hodně o soubojovosti, čekání na chybu soupeře. My bohužel tu osudnou chybu udělali," litoval Hapal.

Slováci přitom začali v Edenu lépe a prvních 20 minut dominovali. "Vstup do utkání jsme měli velice dobrý, v prvních 20 až 25 minutách jsme zatlačili české mužstvo. Bohužel z toho nebyla nějaké opravdová gólová příležitost," posteskl si bývalý kouč pražské Sparty.

Jeho noví svěřenci nenavázali na páteční vysokou výhru 4:1 nad Ukrajinou při jeho premiéře u národního týmu a sestoupili do třetí výkonnostní třídy Ligy národů.

"Od 20. minuty jsme hráli komplikovaně, zdlouhavě, docházelo ke ztrátám míčů, Češi z toho chodili do brejků a jeden vyřešili. Hráli jsme hrozně málo kolmo, to, co nám s Ukrajinou svědčilo. Bohužel tentokrát jsme zvolili jiný styl, že si to přípravnou kombinací nachystáme. Nepomohlo nám k tomu ani hřiště, které nebylo optimální," uvedl Hapal.

Že vedl mužstvo proti svým krajanům, při utkání zase tolik nevnímal. "Zápas byl pro mě specifický, ale abych pravdu řekl, tak jsem emoce nějak nevnímal, ani publikum. Soustředil jsem se na mužstvo. Těšil jsem se, chtěl jsem si zápas užít a jsem samozřejmě zklamaný z výsledku," dodal Hapal.