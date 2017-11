Sparťan Frýdek v reprezentaci po jednom zápase? "Agenti na mě žádný vliv nemají," tvrdí Jarolím

před 41 minutami

Odehrál první zápas po měsíci a půl, navíc nikterak oslnivě, přesto se hned dostal do nominace fotbalové reprezentace. Jméno sparťanského záložníka Martina Frýdka, jehož kouč národního týmu Karel Jarolím dodatečně povolal na přípravný turnaj v Kataru, vzbudilo údiv. "V reprezentaci už je vyzkoušený a dá se použít i na více postech," hájí trenér svou volbu.

Praha - Šest hráčů nominoval dodatečně trenér fotbalové reprezentace Karel Jarolím pro přípravné zápasy s Islandem a Katarem na turnaji v Dauhá. Největší pozornost vyvolalo jméno sparťanského záložníka Martina Frýdka.

Frýdek totiž nastoupil v neděli do ligového duelu se Zlínem po pauze, která trvala téměř měsíc a půl. Navíc ve Zlíně podal spíš průměrný výkon, přesto se dostal do Jarolímova výběru.

"Váhal jsem dlouho, vzešlo to na základě toho, jaká situace nastala, že v reprezentaci už je vyzkoušený a případně se dá použít i na více postech," prohlásil Jarolím. "Vypadli nám někteří hráči obzvlášť ve středu hřiště. Nebylo jednoduché to dát dohromady," doplnil.

Podobným případem je i dodatečné povolání slávisty Jaromíra Zmrhala, kterému se poslední dobou herně příliš nevedlo. "V klubu moc pravidelně nenastupoval, ale ať už jsme ho pozvali kdykoliv, nikdy nás nezklamal. Je to i víceméně na základě toho, že to nějak chceme stabilizovat. Samozřejmě kdyby nehrál delší dobu, je to jiná situace," uvedl Jarolím.

Navzdory překvapivým jménům důrazně odmítl spekulace, že by do nominace promlouvali agenti, jak před měsícem naznačil místopředseda fotbalové asociace Roman Berbr.

"Já myslím, že je to přesně naopak. Že ti agenti na mě žádný kontakt nemají, dělám to podle svého nejlepšího přesvědčení. To je vše, co k tomu můžu říct," prohlásil Jarolím.

V jeho úvahách o tom, jak vyplnit střed pole, figuroval i plzeňský kapitán Kolář, který se po letním návratu do Viktorie dostal do skvělé formy a gólem rozhodl šlágry na Spartě i nyní se Slavií.

"Pro Plzeň je to důležitý hráč, o tom není třeba pochybovat. I tohle jméno mě napadlo, ale zase vzhledem k jeho věku… Asi by to byla otázka osobního setkání, případně jestli by sám měl zájem," řekl Jarolím na adresu dvaatřicetiletého ofenzivního záložníka. "Pokud by hrál v takové pohodě jako teď, bude zdravotně v pořádku, měl chuť a my cítili, že mužstvu pomůže, tak proč ne," dodal Jarolím.

Kromě Frýdka a Zmrhala doplnil kouč tým ještě o sparťana Josefa Šurala, Jana Klimenta z Bröndby Kodaň a poprvé byli povoláni Stefan Simič z Crotone a David Houska z Olomouce.

Simič patřil na letním mistrovství Evropy mezi opory české jednadvacítky. V Jarolímově výběru je poprvé krátce poté, co se v médiích objevily zprávy, že o něj mají zájem i jiné reprezentace. O dvaadvacetiletého stopera usilovaly Chorvatsko, Srbsko a ještě dnes se jej neúspěšně snažili zlákat zástupci Bosny a Hercegoviny.

"Je to stoper se vším všudy. Umí se tam chovat, myslím, že ne nadarmo si získal stálé místo v Crotone. Pevně věřím, že má šanci se dál rozvíjet a zlepšovat," uvedl Jarolím.

Poprvé by za národní tým mohl nastoupit také čtyřiadvacetiletý záložník Houska, který patří ke klíčovým hráčům Olomouce. Za ligového nováčka dal v dosavadním průběhu nejvyšší soutěže čtyři branky a pomohl Sigmě k překvapivému druhému místu v tabulce. "David, který byl už mezi náhradníky, patří ke klíčovým hráčům Olomouce," podotkl Jarolím.

Z původně nominovaných nebyli na včerejším srazu v Praze záložník Bořek Dočkal a útočník Matěj Vydra. Dočkalovi skončila sezona v čínské lize a opora Che-nanu Ťien-jie nedorazila kvůli rodinným důvodům. Vydru z anglického Derby County vyřadilo zranění.

Zdravotní problémy mají i obránce Radim Řezník a právě i Zmrhal. "Uvidíme, jak to s nimi dopadne. Je ve hře i varianta, že by zůstali doma, my bychom pak museli dopovolávat někoho jiného," řekl Jarolím. Potíže měl v minulých dnech i záložník Jakub Jankto, který by ale podle kouče měl být v pořádku.

Reprezentace bude vpodvečer trénovat na Strahově a v úterý ráno odletí do Dauhá. Přípravný turnaj zahájí ve středu zápasem s Islandem a v sobotu nastoupí proti domácímu výběru.