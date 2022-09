Zraněný Brabec opustil reprezentaci, Šilhavý povolal Lingra, Provoda a Stronatiho

Prezident Miloš Zeman nebude naléhat na premiéra Petra Fialu (ODS), aby ve vládě vyměnil některé ministry, které nedávno kritizoval v rozhovoru pro Mladou frontu Dnes. Bude s ním o tom ale mluvit, řekl v neděli v pořadu Partie Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News. Sejde se s ním za několik dní.

Hlava státu v uvedeném rozhovoru uvedla, že by v kabinetu Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN vyměnil ministry zahraničí Jana Lipavského (Piráti), financí Zbyňka Stanjuru (ODS), průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (za STAN), vnitra Víta Rakušana (STAN), ministryni životního prostředí Annu Hubáčkovou (za KDU-ČSL) a pro vědu, výzkum a inovace Helenu Langšádlovou (TOP 09).

"V některých případech to udělat nemůžu, například v případě pana Rakušana, protože jeho vláda by se stala menšinovou, ale budu s ním o tom mluvit a svůj názor mu ještě dále zdůvodním," řekl Zeman. "Nebudu naléhat, protože toto je věc premiéra. On se může chlubit tím, jaké má dobré ministry. Když se bude chlubit těmito ministry, tak nevím, jestli chvála bude úplně oprávněná," dodal prezident.