Devatenáctka ani na druhý pokus nedala na ME gól. Semifinále se vzdaluje

Čeští fotbalisté do 19 let ve druhém utkání na evropském šampionátu v Arménii remizovali s Norskem bez branek a po úvodní porážce 0:3 s Francií na turnaji stále neskórovali. V závěrečném duelu skupiny B změří mladí reprezentanti v neděli síly s Irskem a ani výhra jim za určitých okolností nemusí stačit k postupu do semifinále.

Trenér Jan Suchopárek udělal oproti prvnímu utkání pět změn v základní sestavě, většinu času však bylo aktivnější Norsko. Reprezentanty dvakrát zachránila branková konstrukce - v 41. minutě trefil Larsen tyč a v 73. minutě Hagen břevno. Češi se zvedli po prostřídání, ale v závěru žádnou z několika šancí neproměnili. Remíza ponechala národní tým v boji o semifinále, kam projdou první dva celky ze skupiny. Suchopárkovi svěřenci však budou muset porazit Irsko a ani to jim za určitých okolností nemusí stačit. "Konec utkání byl pozitivní" "Remíza 0:0 nám umožňuje bojovat až do posledního zápasu ve skupině. Závěr zápasu byl nejvydařenější pasáží našeho týmu. Konec utkání byl pozitivní a předurčující, abychom ten závěrečný zápas zvládli," uvedl Suchopárek pro web FAČR. "Pozitivem je po delší době čisté konto, s tím jsem spokojený. Věřím, že v posledním zápase se zlepší i útočná fáze a kluci přestanou být tak zbrklí a nepřesní. V tom máme velký handicap oproti soupeřům," dodal Suchopárek. Reprezentanti se na šampionát dostali díky nečekanému vítězství ve skupině elitní fáze kvalifikace, v níž za sebou nechali silnou Anglii, Řecko i Dánsko. Devatenáctka naposledy startovala na Euru předloni, kdy vypadla v semifinále. Českým maximem je stříbro z roku 2011. Mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let v Jerevanu: Skupina B: ČR - Norsko 0:0 Sestava ČR: Kovář - Míka, Zima, Heidenreich, Fukala - Macháček, Kaloč - Kušej (90. Hönig), Selnar (76. Píchal), Kohút (81. Zlatohlávek) - Kepl. Trenér: Suchopárek. 19:00 Irsko - Francie. Tabulka: 1. Francie 1 1 0 0 3:0 3 2. Norsko 2 0 2 0 1:1 2 3. Irsko 1 0 1 0 1:1 1 4. ČR 2 0 1 1 0:3 1

