Debakl fotbalistek. Češky v kvalifikaci podlehly španělským favoritkám

České fotbalistky v druhém utkání kvalifikace mistrovství Evropy utrpěly doma debakl se Španělskem 1:5 a nenavázaly na úvodní výhru 7:0 v Moldavsku. Svěřenkyně Karla Rady proti favoritovi skupiny na stadionu Bohemians Praha 1905 v Ďolíčku zaostávaly ve všech směrech a o naději na bodový zisk přišly už během první půle, v níž inkasovaly čtyři góly. Minutu před koncem zkorigovala skóre Lucie Voňková

Španělky, které na letošním světovém šampionátu došly do osmifinále, od úvodu jasně kralovaly. Český tým jim k vedení pomohl vlastní brankou Sedláčkové a do 35. minuty pak hostující celek přidal další tři góly.

Po změně stran se reprezentantky zlepšily, inkasovaly už jen jednou a v 89. minutě se dočkaly i branky, když míč nadvakrát dotlačila do sítě Voňková.

"Ukázala se obrovská kvalita Španělek. My jsme přišli do utkání hodně zakřiknutí, bojácní a pasivní. Báli jsme se hrát, hodně jsme kazili. To byla voda na mlýn pro Španělky. Ještě jsme začali vlastním gólem. V druhé půli se to zlepšilo. Celkově naše hra nebyla taková, jak bych si představoval," řekl České televizi Rada.

Na závěrečný turnaj v Anglii se přímo kvalifikuje devět vítězů skupin a tři nejlepší týmy z druhých míst. Dalších šest celků z druhých pozic postoupí do play off, ze kterého vzejdou zbývající tři účastníci šampionátu. České hráčky se ještě nikdy na Euro neprobojovaly. V příštím utkání se představí 7. listopadu v Ázerbájdžánu.

Utkání kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistek v Praze:

ČR - Španělsko 1:5 (0:4)

Branky: 89. Voňková - 7. vlastní Sedláčková, 11. Marionaová Caldenteyová, 23. Bonmatiová, 35. Paredesová, 79. Hermosová.

Sestava ČR: Votíková - Sonntagová, Bertholdová, Necidová, Sedláčková - K. Dubcová, Svitková, Cahynová (86. Jarchovská), Szewieczková (74. M. Dubcová) - Martínková (65. Stašková), Voňková. Trenér: Rada.