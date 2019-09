Fotbalisté už studovali Kosovo na videu. Nesmíme hrát nahoru dolů, varuje Suchý

před 3 hodinami

Česká fotbalová reprezentace se už chystá na zápasy kvalifikace mistrovství Evropy v Kosovu a Černé Hoře v kompletním složení. K národnímu týmu se připojili i jeden z dodatečně povolaných hráčů obránce Stefan Simič a útočník Patrik Schick, který v pondělí dotáhl odchod z AS Řím na hostování do Lipska.

"Pro Páťu je to dobře, Lipsko je mladý tým, staví to na mladých hráčích. Pro něj určitě bude pecka, když bude hrát, strašně moc mu to pomůže. Fandím mu. Bavíme se o tom, je to super," řekl novinářům defenzivní záložník Alex Král.

Reprezentanti se sešli v pondělí v poledne v Praze a už za sebou mají i první videopřípravu před sobotním zápasem v kosovské Prištině. O tři dny později se představí v Podgorici proti Černé Hoře.

"Už jsme měli video ohledně Kosova. Chybí jim dva krajní záložníci, kteří jsou hodně individuálně vyspělí a hodně nepříjemní. To je pro ně oslabení. Mají hodně nepříjemné protiútoky, dopředu jsou hodně dobří, ale dozadu jsou zranitelní. Musíme si hlídat jejich kontry, individuálně jsou na tom slušně. Mohli bychom mít výhodu ve standardních situacích, doufám, že to využijeme," uvedl Král.

Reprezentantům po dvou červnových výhrách nad Bulharskem a Černou Horou patří v kvalifikační skupině postupové druhé místo o bod před třetím Kosovem. Tabulku vede dosud stoprocentní Anglie, která má navíc na kontě o zápas méně. Na šampionát postoupí první dva celky z každé skupiny.

"Je dobře, že s Kosovem hrajeme první zápas. Máme pět dnů na to se na něj dobře připravit. Co jsme sledovali sestřihy ze zápasů, je to velice kvalitní tým, hlavně do ofenzivy, ale je i komplexní. Mají velice dobré individuality, technicky výborné hráče, kteří jsou rozesetí po Evropě. Spoustu jich z nám i ze Švýcarska," řekl stoper Marek Suchý, který v létě zamířil z Basileje do německého Augsburgu.

Kosovo už 14 zápasů po sobě neprohrálo, vzhledem ke svému postavení však narazilo na řadu papírově slabších soupeřů. Doma balkánský celek nenašel přemožitel šestkrát po sobě.

"Doma jsou tyhle týmy ještě silnější, mají větší energii než venku, kde hrozí hlavně z brejků. Doma jsou bojovní, mají tam bláznivé prostředí. Musíme být kompaktní, protože jakmile se dvakrát třikrát dostanou do vápna, tak to zblázní, lidé začnou hulákat. Budeme chtít kontrolovat hru, aby to nebylo nahoru dolů, což je pro ně ideální," podotkl Suchý.

Český celek se bude připravovat v Praze do pátku, kdy odletí do Prištiny. Po zápase v Kosovu se tým přesune do Podgorici.