Komplikace pro reprezentaci. Schick si poranil vazy a čeká ho dlouhá pauza

Český fotbalový útočník Patrik Schick, který kvůli zranění nedohrál nedělní utkání německé ligy mezi Leverkusenem a Kolínem nad Rýnem, má poškozené vazy v kotníku a čeká ho několikatýdenní pauza.

Pětadvacetiletý hráč tak zřejmě přijde o listopadový reprezentační sraz. V něm vedle přípravného utkání s Kuvajtem čeká tým trenéra Jaroslava Šilhavého kvalifikační duel o mistrovství světa 2022 s Estonskem. Leverkusen o rozsahu Schickova zranění informoval na svém webu.

Rodák z Prahy se v duelu proti Kolínu nad Rýnem zranil v úplném závěru a hřiště opustil v 86. minutě. Předtím ale potvrdil střeleckou formu a poslal v 15. minutě Leverkusen do vedení. Na jeho trefu brzy navázal i spoluhráč Karim Bellarabi, také on ale duel nedohrál, a to kvůli poranění stehenního svalu. Leverkusen nakonec remizoval 2:2 a je v tabulce německé soutěže čtvrtý.

"Oba útočníci budou s největší pravděpodobností k dispozici Bayeru až po mezinárodní přestávce v polovině listopadu," uvedl klub v prohlášení.

Schick se stal teprve druhým hráčem v historii klubu, který vstřelil za Leverkusen osm ligových branek za devět zápasů. Totéž se před ním povedlo jen Patriku Helmesovi v sezoně 2008/09.

Českému reprezentačnímu útočníkovi patří aktuálně i třetí místo v tabulce střelců bundesligy. Před ním jsou jen Erling Haaland s devíti góly a Robert Lewandowski, jenž má na kontě ještě o branku více.

Leverkusen čeká ve středu pohárový zápas s Karlsruhe, v sobotu 30. října vyzve v lize Wolfsburg.