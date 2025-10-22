Reprezentace

"Překlenovací" kouč je tu. Reprezentaci povede dosavadní Haškův asistent

před 1 hodinou
Českou fotbalovou reprezentaci po nedávném odvolání trenéra Ivana Haška dočasně převzal dosavadní asistent Jaroslav Köstl. Pětatřicetiletý kouč povede národní mužstvo při listopadovém srazu, který bude poslední v letošním roce. Fotbalová asociace ČR o tom informovala na svém webu.
Jaroslav Köstl
Jaroslav Köstl | Foto: Reuters

Hašek skončil u národního týmu v minulém týdnu, výkonný výbor ho odvolal po nečekané porážce 1:2 na Faerských ostrovech ve světové kvalifikaci. Vedení FAČR uvedlo, že k reprezentaci hledá s výhledem do budoucna zahraničního trenéra.

Než ho angažuje, povede mužstvo "překlenovací" kouč. Dočasný trenér by mohl zůstat u národního týmu i pro březnové play off o šampionát, které má český výběr prakticky jisté.

V médiích se spekulovalo o tom, že by reprezentaci mohl pro listopadový program převzít zkušený Miroslav Koubek, který nedávno skončil ve Viktorii Plzeň. Asociace se nakonec rozhodla dočasně "povýšit" Köstla.

"Listopadový reprezentační sraz se rychle blíží a bylo pro nás důležité zachovat kontinuitu," uvedl předseda FAČR David Trunda.

Reprezentaci na závěr roku čekají dva zápasy. Nejprve 13. listopadu přivítá v přípravě San Marino a o čtyři dny později na závěr kvalifikační skupiny bude hostit dalšího z outsiderů Gibraltar.

Národní mužstvo ještě nezískalo definitivu druhého místa v tabulce, třetí Faerské ostrovy ztrácejí kolo před koncem pouze bod.

Český celek nicméně díky loňskému vítězství ve skupině Ligy národů měl účast v baráži téměř jistou už před kvalifikací. V listopadu bude hrát o to, aby udržel druhý koš pro los play off a tím i výhodu domácího prostředí v semifinále.

Köstla bude v roli dočasného kouče národního mužstva čekat dosavadní vrchol trenérské kariéry.

Dosud působil jako asistent Jindřicha Trpišovského při angažmá ve Viktorii Žižkov, Liberci a Slavii Praha, od loňského ledna se z Edenu přesunul do realizačního týmu české reprezentace. Dříve trénoval mládež ve Spartě a Bohemians 1905, kde dělal také tiskového mluvčího.

 
