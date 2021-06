Facka od Itálie? Nebude to sranda, ale na postup ze skupiny máme, říká Coufal

Přestože čeští fotbalisté v pátek v prvním ze dvou přípravných utkání před mistrovstvím Evropy prohráli v Itálii vysoko 0:4, podle obránce Vladimíra Coufala by kvůli tomu neměli panikařit a měnit styl. Osmadvacetiletý bek anglického West Hamu je přesvědčen, že národní tým by měl dál věřit cestě, kterou pod trenérem Jaroslavem Šilhavým nastoupil. Doufá, že na Euru projde reprezentace ze skupiny.

"Nehráli jsme dobře, ale snažili jsme se držet nějaké své šablony, kterou trenéři nastolili od začátku cesty, kterou s nimi jdeme. Snažíme se hodně držet míč, hrát na hodně velké riziko, protože dnes hrát takhle musíte, abyste byli úspěšní proti velkým reprezentacím. V pátek nás to bohužel trefilo," řekl Coufal v on-line rozhovoru z Jižního Tyrolska, kde se tým chystá před Eurem.

"Nedokázali jsme se udržet na balonu, nedokázali jsme je vypresovat. Hráli jsme na příliš velké riziko, dělali jsme laciné chyby. Italové nám čtyřikrát utekli do brejku a my z toho dostali čtyři góly," dodal Coufal.

Navzdory vysoké porážce by podle něj český tým neměl zbytečně panikařit. "Kvůli jedné facce nemůžeme hodit tříletou cestu do koše a teď nějak měnit herní styl, kterým se chceme prezentovat. Neříkám, že v dalších zápasech budeme chtít hrát stejně jako s Itálií, ale budeme chtít pořád hrát aktivně, držet balon, rozehrávku odzadu," uvedl Coufal.

"V Česku někdy koncepce chybí. Po jednom nezdaru se to vše hodí do koše. My budeme věřit naší cestě a půjdeme po ní dál. Jak s Anglií doma, tak s Belgií i dalšími soupeři nám to vycházelo, hráli jsme dobrý fotbal," doplnil bývalý hráč Liberce či Slavie.

Je přesvědčen, že tým má na to, aby na Euru postoupil ze skupiny. Postupně se v Glasgowě utká s domácím Skotskem, Chorvatskem a pak v Londýně s Anglií. "Všichni víme, že skupina je velice těžká. Navíc dvakrát budeme hrát venku, se Skotskem a Anglií. Další do party Chorvatsko, které je nesmírně silné, poslední finalista mistrovství světa. Nebude to sranda, ale chceme rozhodně postoupit," řekl Coufal.

Euro a především duel s Anglií pro něj budou o to zajímavější, že na Britských ostrovech hraje spolu s dalším reprezentantem Tomášem Součkem za londýnský West Ham. "Je důležité, že známe tým Anglie. Nejen já a Tomášové Souček a Kalas, ale i Matěj Vydra. Je to sice až třetí zápas, ale určitě si s trenéry sedneme a popovídáme si. Se spoluhráčem Declanem (Ricem) jsme si o utkání povídali už ve West Hamu. Síla Anglie je neskutečná, je to jeden z největších favoritů na zlatou medaili. Ten zápas si nesmíme udělat těžší, než bude. A zkusit překvapit celé Wembley," řekl Coufal.

Českým maximem na Euru od rozdělení federace je stříbro z roku 1996. "Všichni respektujeme úspěch, který tehdy kluci udělali a chtěli bychom to napodobit. Ale fotbal se od té doby trochu vyvinul a změnil. Jsem v kontaktu třeba s (tehdejším reprezentantem) Vláďou Šmicerem, samozřejmě nám všichni přejí hodně štěstí. Ale že bychom si vzali nějaké rady? Asi ne. Máme natolik kvalitní trenéry, aby nám dokázali poradit sami," uvedl Coufal.

Spolu se Součkem patřili ve West Hamu v uplynulé sezoně k oporám a pomohli "Kladivářům" do pohárů. "Je dobře, že jsme ukázali, že i neznámí čeští hráči mohou hrát důležitou roli v takové soutěži, jako je Premier League. Jsme rádi, že jsme otevřeli dveře dalším českým hráčům. Že bych někoho doporučil? Je strašně těžké dát za někoho ruku do ohně. Samozřejmě pár hráčů tu je, o některých jsme se ve West Hamu i bavili, ale konkrétní být nemohu. Věřím, že pár hráčů z Česka by se ve West Hamu a případně v jiných anglických klubech neztratilo," dodal Coufal.