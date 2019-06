"Facka, která nás nakopla." Čechy k vítězství paradoxně postrčil rychlý gól Bulharů

před 20 minutami

Jaroslav Šilhavý v kvalifikaci ME 2020 Česko - Bulharsko. | Foto: Milan Kammermayer

Moment, který zrušil všechny plány trenéra Jaroslava Šilhavého pro zápas Česko - Bulharsko. Nadýchaný centr Strahila Popova na začátku třetí minuty zápasu usměrnil do sítě Ismail Isa. Další minuty se Češi hledali, ale pak se jejich výkon začal stupňovat a vyvrcholil otočením zápasu.

"Takhle rychlý gól byl jako ledová sprcha," uznal po zápase Šilhavý. "Oddechl jsem si, protože v tu chvíli mi moc dobře nebylo. První gól nás rozhodně zaskočil," přiznal po vítězném utkání reprezentační trenér.

"Nebylo to příjemné, protože pro nás to strašně důležitý, těžký zápas. Vítězství jsme potřebovali jako sůl. Ukázal se ale charakter týmu," hodnotil Šilhavý. "Byla to facka, která nás nakopla. Pak už jsme byli lepší," doplnil střelec obou českých gólů Patrik Schick.

Český tým tak mohlo jen mrzet, že nepříliš výrazným Bulharům nezasadil rozhodující úder v podobě třetí branky dřív. "Měli jsme mraky šancí. V prvním i ve druhém poločase. Naštěstí mžeme být spokojení ze hrou. Dá se na ní stavět v dalších zápasech," těšilo Jakuba Jankta.

Záložník italské Sampdorie připustil, že i na variantu s podobně špatným vstupem do zápasu se kabina připravovala. "Říkali jsme si, že když se něco takového stane, tak si nesmíme nadávat. A bylo to tak. Chválili jsme se za každou akci, byli jsme hodně pozitivní," poodhalil přípravy na zápas.

Sám nastoupil, trochu nezvykle, na levém křídle. Častěji hraje ve středu zálohy. V zápase byl ovšem velmi aktivní. "Důležité bylo, že jsme se rychle oklepali a začali rychle útočit. Měli jsme kupu šancí. Moji střelu jsem už viděl v bráně, pak mi chyběly centimetry, abych dosáhl na centr," vzpomínal Jankto na narpoměněné šance.

A nízká produktivita mohla Čechy mrzet. Po průběhu utkání, ve kterém dominovali, se přece jen v nastaveném čase stáhli k vlastnímu vápnu a bulharská reprezentace po celém zápase bez šancí vyslala před Tomáše Vaclíka několik nebezpečných centrů.

"Trnul jsem, nebylo mi z toho dobře," připustil s úsměvem Šilhavý. "Bylo by to kruté, takto přijít o zápas. Někdo nahoře nad námi ale držel ochrannou ruku, protože jsme si to zasloužili," vracel se k posledním minutám zápasu.

Dlouhé přípravy trenéra Šilhavého na důležitou bitvu z hlediska kvalifikace na Euro 2020 změnila nečekaná květnová výměna trenéra bulharské reprezentace.

Petara Hubčeva nahradil Krasimir Balakov. "Nebylo to ideální, když se tři neděle před našim zápasem změnil trenér. Do té doby jsme měli podrobnou analýzu. Nakonec vzali nové mladé hráče, ale víceméně jádro bylo ze zkušených. Trochu jsme se pídili po předchozích působeních nového trenéra. Snažil se hrát rozestavení 4-3-3. Proti nám ale dali gól a stáhli se," uzavřel hodnocení Šilhavý. Další kvalifikační utkání čeká reprezentaci v pondělí proti Černé Hoře.