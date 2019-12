Video do fotbalu nepatří, kroutí hlavou Uhrin. A kdo vymyslel Euro ve 12 městech?

Dušan Uhrin starší byl v letech 1976-2010 uznávaným fotbalovým trenérem v několika českých i zahraničních klubech. Začátkem devadesátých let dovedl Spartu ke dvěma mistrovským titulům a ke třetímu místu v Lize mistrů. V roce 1996 pak s národním mužstvem získal stříbro na mistrovství Evropy v Anglii.

"Těší mě zlepšení Sparty i postup reprezentačního týmu na evropský šampionát. Naopak nejsem příznivcem několika novinek, které fotbalu spíš škodí, než aby mu pomáhaly," říká Uhrin, zvolený v roce 1996 technickou komisí UEFA nejlepším trenérem Evropy, hned v úvodu rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Liga má za sebou svoji podzimní část. Stalo se pro vás v jejím průběhu něco výjimečného?

Určitě je to šestnáctibodový náskok Slavie na druhou Plzeň. Široký a zároveň i kvalitní kádr je výborně kondičně připravený, trenér Trpišovský jde svoji správnou cestou. Ligou prošli jeho svěřenci celých dvacet kol bez jediné porážky a inkasovali pouze čtyři góly, což je nádherné vysvědčení. V Lize mistrů jim však los určil renomované celky a v utkáních s nimi se projevily určité technické nedostatky i o dost horší koncovka.

Považoval jste něco za hodně nečekané?

Především to jsou výkony a třetí místo Jablonce, kterému létě odešlo hned několik hráčů základní sestavy. Petr Rada tak znovu potvrdil, že je jedním z nejlepších českých trenérů. Dokázal po nemalém oslabení opět vytvořit kvalitní tým s ambicemi na účast v pohárové Evropě. Překvapením jsou pro mě i úspěchy nováčka z Českých Budějovic, který je po řetězu osmi zápasů bez porážky pouhé tři body za Spartou. Velkou zásluhu na tom má trenér Horejš a potom dva velice zkušení hráči - brankář Drobný a stoper Sivok, kteří svým mladším spoluhráčům předávají své bohaté zkušenosti. Jihočeši tak vytvořili tým bojovníků, který se stal štikou ligy.

Zmínil jste se o Spartě, kde jste ve třech obdobích prožil velký kus svého trenérského života s nádhernými výsledky na domácí i zahraniční scéně. V jakém světle vidíte současný tým?

V roce 2017 začalo oblékat rudý dres dost cizinců, z nichž někteří sice nebyli fotbalově špatní, ale chyběl jim charakter, neměli sparťanské srdce, za slavný klub si přišli jen zahrát. Z tohoto pohledu je Sparta specifická a proto se v ní většina těchto "posil" neuplatnila. V poslední době došlo k určitému zlepšení, ustálila se sestava a někteří hráči na sebe upozorňují svoji kvalitou. Například zásluhou Lischky se zlepšila hra obrany, moc se mi líbí Hložek, několikrát na sebe upozornil i Sáček. A hlavně je důležité, že všichni mají na to, aby se dále zlepšovali.

Co letenskému mužstvu na cestě k vyšším příčkám nejvíc chybí?

Hlavně osobnost a potom i špičkový koncový útočník. Měl to asi být Kozák, který se prezentuje jako dříč, velký bojovník, ale s finální fázi není ani sám se sebou spokojen. Možná, že mu chybí větší sebevědomí. Jinak mě tak trochu mrzí, že při známých problémech se stopery se na Letnou nevrátil Sivok, obrovský sparťan. Své přednosti potvrzuje teď v kabině i na hřišti v Českých Budějovicích.

Základní část jarní ligy má před sebou už jen deset kol a pak začne nadstavba. Jak se vám líbí tato novinka, včetně baráže?

Vůbec se mi nelíbí a ani nevím, z jakého důvodu vznikla. Nejvyšší domácí soutěž má svoji historii, která by se měla zachovávat. V popředí tabulky především při současném náskoku Slavie může jít v řadě případů jen o přátelské zápasy, místo aby po dovolené byl potřebný čas na důležitou delší letní přípravu.

A pokud jde o baráž, tak v boji o záchranu může dojít třeba i k neregulérnosti, protože vinou zranění či nemoci některých hráčů sestoupí mužstvo, které bylo po 30. kole zachráněné. A do třetice: Evropskou ligu si může zahrát tým ze středu tabulky, místo celku z elitního sexteta. Pro někoho by se potom celoroční práce stala zbytečnou.

Také video není na fotbalových zápasech dlouho. Plní svoji předpokládanou funkci?

Neplní a navíc je finančně nákladné. Považuji za nesmysl, když se po odpískaném faulu dvě až tři minuty hraje a po bezdůvodném přerušení rozhodčí dlouhé minuty studuje na videu, co se předtím stalo. Když potom svůj verdikt změní, tak mně to připomíná výrok pana krále v pohádce o pyšné princezně: Odvolávám, co jsem odvolal! Stručně řečeno: video do fotbalu nepatří!

Na podzim byla uzavřena kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Co byste řekl na adresu českého mužstva?

Je nejdůležitější, že splnilo svoji fotbalovou povinnost a mezi 24 mužstvy nebude Česká republika chybět. Plná spokojenost však byla asi jen s vítězstvím nad Anglií, zatímco několik zápasů nemělo příliš vysokou úroveň a nechyběly ani nečekané porážky.

V roce 1996 jste dovedl své svěřence až do finále mistrovství Evropy. V čem vidíte největší rozdíl mezi tehdejším a současným týmem?

Měli jsme výbornou partu zkušených a velice kvalitních fotbalistů. Například Kadlec a Kuka pravidelně oblékali dres Kaiserslauternu, Látal a Němec v Schalke 04 a Berger v Borussii Dortmund. Hned po šampionátu pak Poborský přestoupil do Manchesteru United, Šmicer do francouzského Lens, Nedvěd do Lazia Řím a potom do Juventusu, Kouba do španělské La Coruni, Bejbl do Atletika Madrid a Němeček do Servete Ženeva. A všichni v těchto klubech obstáli. Se současným působením špičkových českých fotbalistů ve známých zahraničních mužstvech je to nesrovnatelné.

Líbí se vám nový systém šampionátu, jehož pořadatelé jsou ve 12 zemích?

Kdo tohle vymyslel? Porušuje se tím tradice s účastí 16 týmů a na jednom, nejvýš dvou místech. Teď se bude skoro víc lítat, než hrát. Ještě štěstí, že český tým se bude přesouvat jen z Glasgow do Londýna.

A s jakými šancemi se do Skotska a Anglie vydá?

Bude to hodně těžké. Znovu Anglie, navíc na domácí půdě. Chorvatsko vicemistr světa. A pokud by třetím soupeřem bylo Skotsko, tak by také mělo výhodu svého prostředí. Přesto věřím, že svěřenci trenéra Šilhavého dokáží, že jsou lepší, než prozrazuje jejich současná 45. příčka ve světovém žebříčku.