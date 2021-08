De Bruyne proti Čechům nenastoupí. Belgie musí v kvalifikaci oželet největší hvězdu

Společnost Forbes Global Media Holdings, která vydává časopis Forbes, vstoupí na akciovou burzu v New Yorku. Učiní to prostřednictvím fúze s firmou specializovanou na akvizice, takzvanou SPAC. Transakce sloučenou firmu oceňuje na 630 milionů USD (13,7 miliardy Kč), uvedla ve čtvrtek agentura Reuters.

Forbes má v plánu spojit se s firmou Magnum Opus Acquisition. Transakce by měla být dokončena koncem čtvrtého čtvrtletí nebo na začátku příštího roku. Pak se bude s akciemi sloučené firmy obchodovat na akciové burze v New Yorku pod symbolem FRBS. Současní akcionáři Forbesu by při dokončení měli vlastnit ve sloučené firmě 22 procent.

Současné vedení firmy v čele s generálním ředitelem Mikem Federlem zůstane ve funkci.