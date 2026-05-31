Dal gól, ale nejede. Koubek vyřadil z kádru před MS Ladru, Buchu a Kabonga

Do konečné šestadvacetičlenné nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Christophe Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po němž mužstvo odcestuje na šampionát do Ameriky.
Koubek ve čtvrtek zahájil v Praze závěrečnou přípravu na mistrovství s 29 hráči a již předtím avizoval, že po duelu s Kosovem kádr o tři jména zúží. Vyřadil jednoho z debutantů Kabonga, naopak další dva nováčci Alexandr Sojka a Hugo Sochůrek se v týmu udrželi. Druhý jmenovaný dnes nastoupil sedm dnů před 18. narozeniny a stal se nejmladším hráčem v historii české reprezentace.
Nejvíce Koubek škrtal v záložní řadě, kde z jedenácti jmen vyřadil dvě. Naopak gólmanů a obránců se zužování kádru podle očekávání netýkalo. Na šampionát odcestuje i útočník Jan Kuchta, po zranění v duelu s Kosovem a vynuceném střídání už v prvním poločase by měl být do tří nebo čtyř dnů v pořádku.
V nominaci mají převahu hráči z české ligy, kterých je sedmnáct. Devítka působí v zahraničních klubech. Největší zastoupení má pražská Slavia, z kádru úřadujícího českého šampiona vybral Koubek hned desítku hráčů, z toho polovinu tvoří obránci.
Trojici dodaly Sparta a Plzeň stejně jako nejvíce zastoupený zahraniční celek - Hoffenheim, jehož barvy hájí zadáci Vladimír Coufal s Robinem Hranáčem a útočník Adam Hložek. Ofenzivní univerzál se dostal do nominace navzdory tomu, že se až v závěru klubové sezony vrátil na trávníky po dlouhém zranění.
Nejzkušenějším hráčem v kádru pro mistrovství podle startů je záložník Tomáš Souček, nedávný kapitán mužstva má na kontě 89 utkání. Další ze středopolařů Vladimír Darida, který se v březnu vrátil do reprezentace po téměř pěti letech, dosud zasáhl do 78 zápasů. Nejlepším střelcem v nominaci je útočník Patrik Schick s 25 góly.
Český celek se na mistrovství světa představí teprve podruhé od rozdělení federace a poprvé po 20 letech. Před začátkem šampionátu ještě odehraje v New Jersey 4. června tamního času generálku proti Guatemale.
Do turnaje vstoupí o týden později duelem s Koreou v Guadalajaře, dalšími dvěma soupeři ve skupině budou Jihoafrická republika a spolupořadatel Mexiko.
ŽIVĚ Menšík - Rubljov. Český mladík vyhlíží v osmifinále Roland Garros další velkou bitvu
Sledujte online přenos z osmifinále tenisového Roland Garros mezi Jakubem Menšíkem a Andrejem Rubljovem z Ruska.
Putinův muž varuje: Klidný spánek Evropanům skončil
„Občané zemí EU, měli byste si uvědomit, že vaši představitelé jednostranně vstoupili do války s Ruskem. Buďte proto ostražití a ničemu se nedivte. Klidný spánek skončil. Ale vy víte, koho se ptát proč!“ Tak reagoval bývalý ruský prezident a současný místopředseda Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv na útok ruského dronu na rumunské pohraniční město Galați, při kterém byli zranění dva lidé.
Obraz Josefa Čapka Piják se v Praze vydražil za rekordních 34 milionů korun
Obraz Josefa Čapka Piják se v Praze vydražil za rekordních 34,08 milionu korun včetně aukční přirážky v aukci Galerie Kodl.
Do Kazachstánu odletěli další čtyři koně Převalského z Pražské zoo
PDalší čtyři koně Převalského zamířili do Kazachstánu, jedná se o třetí cestu ohroženého druhu do této země. V transportu jsou čtyři hřebci, Zoo Praha do něj poprvé nezařadila klisnu.
Volby na Maltě vyhrála vládnoucí Labouristická strana, počtvrté v řadě
Maltský premiér Robert Abela dnes oznámil vítězství své Labouristické strany v předčasných parlamentních volbách, které se konaly v sobotu. Opoziční Nacionalistická strana porážku uznala. Kompletní výsledky budou známé v neděli večer, uvedla agentura Reuters.