Přeskočit na obsah
Benative
31. 5. Kamila
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Dal gól, ale nejede. Koubek vyřadil z kádru před MS Ladru, Buchu a Kabonga

ČTK

Do konečné šestadvacetičlenné nominace českých fotbalistů na mistrovství světa se nedostali útočník Christophe Kabongo a záložníci Pavel Bucha s Tomášem Ladrou. Trenér národního mužstva Miroslav Koubek zúžil kádr po vítězném přípravném utkání s Kosovem, po němž mužstvo odcestuje na šampionát do Ameriky.

International Friendly - Czech Republic v Kosovo
Radost Tomáše LadryFoto: REUTERS
Reklama

Koubek ve čtvrtek zahájil v Praze závěrečnou přípravu na mistrovství s 29 hráči a již předtím avizoval, že po duelu s Kosovem kádr o tři jména zúží. Vyřadil jednoho z debutantů Kabonga, naopak další dva nováčci Alexandr Sojka a Hugo Sochůrek se v týmu udrželi. Druhý jmenovaný dnes nastoupil sedm dnů před 18. narozeniny a stal se nejmladším hráčem v historii české reprezentace.

Nejvíce Koubek škrtal v záložní řadě, kde z jedenácti jmen vyřadil dvě. Naopak gólmanů a obránců se zužování kádru podle očekávání netýkalo. Na šampionát odcestuje i útočník Jan Kuchta, po zranění v duelu s Kosovem a vynuceném střídání už v prvním poločase by měl být do tří nebo čtyř dnů v pořádku.

V nominaci mají převahu hráči z české ligy, kterých je sedmnáct. Devítka působí v zahraničních klubech. Největší zastoupení má pražská Slavia, z kádru úřadujícího českého šampiona vybral Koubek hned desítku hráčů, z toho polovinu tvoří obránci.

Trojici dodaly Sparta a Plzeň stejně jako nejvíce zastoupený zahraniční celek - Hoffenheim, jehož barvy hájí zadáci Vladimír Coufal s Robinem Hranáčem a útočník Adam Hložek. Ofenzivní univerzál se dostal do nominace navzdory tomu, že se až v závěru klubové sezony vrátil na trávníky po dlouhém zranění.

Reklama
Reklama

Nejzkušenějším hráčem v kádru pro mistrovství podle startů je záložník Tomáš Souček, nedávný kapitán mužstva má na kontě 89 utkání. Další ze středopolařů Vladimír Darida, který se v březnu vrátil do reprezentace po téměř pěti letech, dosud zasáhl do 78 zápasů. Nejlepším střelcem v nominaci je útočník Patrik Schick s 25 góly.

Český celek se na mistrovství světa představí teprve podruhé od rozdělení federace a poprvé po 20 letech. Před začátkem šampionátu ještě odehraje v New Jersey 4. června tamního času generálku proti Guatemale.

Do turnaje vstoupí o týden později duelem s Koreou v Guadalajaře, dalšími dvěma soupeři ve skupině budou Jihoafrická republika a spolupořadatel Mexiko.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Deputy Chairman of the Russian Security Council Dmitry Medvedev speaks during an event in Moscow
Deputy Chairman of the Russian Security Council Dmitry Medvedev speaks during an event in Moscow
Deputy Chairman of the Russian Security Council Dmitry Medvedev speaks during an event in Moscow

Putinův muž varuje: Klidný spánek Evropanům skončil

„Občané zemí EU, měli byste si uvědomit, že vaši představitelé jednostranně vstoupili do války s Ruskem. Buďte proto ostražití a ničemu se nedivte. Klidný spánek skončil. Ale vy víte, koho se ptát proč!“ Tak reagoval bývalý ruský prezident a současný místopředseda Rady bezpečnosti Dmitrij Medveděv na útok ruského dronu na rumunské pohraniční město Galați, při kterém byli zranění dva lidé.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama