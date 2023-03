Čvančara: Kvůli mé výšce mě všichni tlačili do vápna. Na to jsem byl úplně alergický

Přestože je fotbalista Tomáš Čvančara s 12 góly nejlepším střelcem Sparty a už v průběhu sezony vyrovnal maximum v ligovém ročníku, premiérovou pozvánku do reprezentačního "áčka" nečekal.

Dvaadvacetiletý univerzál je v úvodních dvou zápasech evropské kvalifikace připraven naskočit na více pozicích a věří, že i v národním týmu může navázat na spolupráci s útočníkem Janem Kuchtou ze Sparty. Těší se, až naživo uvidí Roberta Lewandowského, hlavní hvězdu Polska, které reprezentace přivítá v pátek.

"Samozřejmě překvapený jsem byl, neměl jsem informace. Po očku jsem viděl, že (útočná jednička) Páťa Schick na tom zdravotně není úplně nejlépe. S Kuchtičem se nám daří, takže jsem věděl, že možnost toho, že bych mohl být povolaný, je. Ale překvapený jsem mile byl," řekl na tiskové konferenci Čvančara, který se s národním celkem chystá v Praze na úvodní zápasy kvalifikace s Polskem a v Moldavsku.

V minulosti prošel mládežnickými reprezentacemi a věkem ještě patří do jednadvacítky. "Užívám si to moc, je to odlišné oproti mládežnickým reprezentacím. Potkávám se tu s hráči, kteří pravidelně nastupují v soutěžích po Evropě. Samozřejmě mám respekt k tomu, co dokázali," uvedl Čvančara.

"Ale že bych byl nějak vyklepaný, to úplně ne. Něco za sebou už taky mám. Jsem tu taky kvůli tomu, že jsem podával kvalitní výkony a trenér rozhodl, že sem patřím," konstatoval ofenzivní univerzál.

Věří, že i v reprezentaci může klapat jeho spolupráce s Kuchtou. "Samozřejmě od toho tady jsem, abych byl připravený hned nastupovat a pomoci. Jestli tomu tak bude, to je na trenérovi. Pevně věřím, že kdybych měl naskočit třeba v průběhu a pak s Kuchtičem pokračovat třeba v druhém poločase, není důvod, abychom nenavázali na spolupráci ze Sparty," řekl Čvančara.

Za letenský klub aktuálně nastupuje na pravém křídle. "Samozřejmě to pro mě bylo něco nového, ale že by to bylo nějak náročnější, se úplně nedá říct. Na té straně můžu využívat své rychlosti. Možná mi to i vyhovuje víc, než se prát se stopery a být úplně odříznutý od ostatních," přemítal Čvančara.

Svou univerzálnost považuje za výhodu. "Musím říct, že je mi úplně jedno, kam by mě trenér (reprezentace Jaroslav Šilhavý) postavil. Můžu hrát pod hrotem, zprava, nahoře. Vůbec si nevybírám. Kdyby na mě trenér ukázal, budu vděčný a budu mu chtít důvěru vrátit," prohlásil Čvančara.

"Kvůli mé výšce mě všichni tlačili do toho, abych si stoupnul do vápna, jen tam stál a hlavičkoval. Na to jsem úplně alergický. V Jablonci jsem hrát i pozici desítky, takže pro mě nebylo cizí hledat si prostory i jinde. Jsem rád, že jsem si mohl rozšířit svůj arzenál zbraní o to, jak je to teď," doplnil Čvančara.

S Kuchtou si sedli i lidsky. "Nemáme vůbec žádný problém spolu trávit čas, hrajeme spolu třeba na Strahově play station. Lidi nám házeli klacky pod nohy, ale my si z toho nic nedělali. Jsme rádi, že jsme jim mohli zavřít pusu," řekl Čvančara.

S Kuchtou ve Spartě také uzavřeli sázku. Pokud se jeden z nich gólově prosadí po přihrávce od druhého, zaplatí kolegovi za asistenci určitou sumu. "Nevím, zda to bude pokračovat i tady v repre. Přijde mi, že moje peníze přestal chtít, tak mi přestal přihrávat," žertoval Čvančara.

V národním týmu je po delší době šest hráčů ze Sparty i ze Slavie. Oba pražské kluby spolu bojují o ligový titul, Čvančarův tým je jen o skóre druhý. "V tomhle není žádný problém. Všichni jsme tu kvůli jednomu cíli, a to aby reprezentace vyhrávala. To je nejdůležitější, takže vše ostatní jde stranou," podotkl Čvančara.

Jeden z šesti nováčků v národním celku se těší na to, až v pátek uvidí nejlepšího polského střelce útočníka Lewandowského z Barcelony. "Je to top class fotbalista, to vědí všichni. Já jsem rád, že ho uvidíme v reálném životě a ne jen na instagramu," řekl Čvančara s úsměvem. Měnit dres s Lewandowským neplánuje. "Kdyby chtěl on se mnou, tak možná. Že bych za ním běžel, to ne," vtipkoval.

Věkem by ještě mohl nastoupit za jednadvacítku na mistrovství Evropy, které je na programu v červnu, kdy bude hrát i "áčko". "Reprezentovat naši zem je nejvíc, co může být. Na prvním místě je A-tým. Samozřejmě je na trenérech, jak se oni domluví, kde mě budou chtít. Kdybych si já mohl vybrat a moje výkonnost by na to byla, chtěl bych být s A-týmem," dodal Čvančara.