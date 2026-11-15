Coufal: Potřebujeme delší kemp někde v teple. Musíme být větší „hajzlíci“

„Neděláme to schválně,“ prohlásil kapitán české fotbalové reprezentace Vladimír Coufal po porážce 1:2 v Chorvatsku a sestupu z elitní skupiny Ligy národů.
„Zase zápas s top kvalitou. Víme, kde jsme udělali chyby, kde se můžeme zlepšit. Neděláme to schválně, ale zatím takovou kvalitu nemáme,“ řekl čtyřiatřicetiletý pravý bek německého Hoffenheimu v rozhovoru pro Českou televizi.
Češi mezi elitou prohráli všech šest zápasů s hrozivým celkovým skóre 3:14. Coufal z toho nechtěl dělat dalekosáhlé závěry.
„Myslím, že už je vidět nějaký posun, jak chceme hrát. Nějaké šance jsme si vytvořili, nakonec jsme dali gól a vyrovnali. Druhý inkasovaný gól jsem úplně neviděl, jejich hráč tam zaběhl a dobře to trefil,“ popisoval bývalý hráč West Hamu divoký závěr, ve kterém nejprve Adam Hložek z první české střely na branku vyrovnal, aby téměř vzápětí rozhodl parádní ranou střídající Lovro Majer.
„Chorvati byli lepší, to si musíme přiznat, ale s trochou štěstí jsme bod uhrát mohli,“ uvedl Coufal a postěžoval si, že národní tým s obrovským množstvím nováčků nemá dostatek času a prostoru na trénování souhry a nových principů, které vyžaduje španělský kouč Santi Denia.
„Říkal jsem to teď klukům, že bychom ideálně potřebovali čtrnáctidenní kemp někde v teple na dobrém hřišti, abychom pochopili a natrénovali ty detaily, které po nás trenér chce. Ten sraz byl strašně krátký,“ uvedl.
Nově tvořený tým podle Coufala zatím nemá kvalitu na to, aby nedělal laciné chyby. Zejména první gól, který Chorvaté vstřelili už ve 2. minutě, byl alarmující.
„O tom se ani nemusíme bavit. Necháme z autu vyjet Kovačiče přes půlku hřiště, přestože víme, jakou má kvalitu, přestože nám to trenéři říkají na každém videu, že musíme být - jak to říct slušně - víc drzejší a větší hajzlíci, zastavit ho, zfaulovat, ale nenechat ho vyjet,“ vysvětlil, ovšem s vírou, že se všechno postupem času zlepší.
Newslettery
Nejnovější články ze Sportu
Góly, rekordy i příběhy za nimi. Každé ráno vám pošleme výsledky, rozhovory a aktuální dění ze světa sportu přehledně na jednom místě.
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Méně šálků, víc chuti: co prozrazují data o tom, co Češi pijí
Statistici zaznamenali v roce 2024 výrazný pokles spotřeby čaje i zrnkové kávy. Prodejní data české společnosti OXALIS ale naznačují, že lidé pít nepřestávají, jen vybírají jinak. Kávy firma loni prodala o 14 procent víc než před dvěma lety a matchy zhruba dvaapůlkrát víc.
Prostor, technologie a pohodlí. iCAUR V27 ukazuje své pojetí moderního SUV
V autě dnes trávíme podstatnou část dne. Cestujeme do práce, vozíme děti, vyrážíme na víkendové výlety nebo absolvujeme dlouhé pracovní cesty. Vedle jízdních vlastností proto stále větší roli hraje také prostředí, ve kterém cestujeme. Nový iCAUR V27 reaguje na tyto požadavky prostornou pětimístnou kabinou, moderním digitálním prostředím a důrazem na komfort všech cestujících.
Chery Praha rozdává 10 000 Kč za testovací jízdu. Speciální nabídku chystá i pro firmy
Vyzkoušet si nový vůz a získat 10 000 Kč na jeho nákup? V Chery Praha Průhonice je to možné. A na konci listopadu se mohou na mimořádné nabídky těšit také podnikatelé a firmy.
Bio pod drobnohledem: Jak vznikají potraviny s ekologickou certifikací
Zájem o biopotraviny dlouhodobě roste a s ním i jejich nabídka. Značka Nature’s Promise obchodů Albert dnes zahrnuje více než 300 bio produktů napříč sortimentem. Co obnáší ekologická produkce a podle čeho obchodník vybírá potraviny do svého sortimentu, to v rozhovoru přibližuje ředitelka kvality Anna Malenová.
Od byznysu k módnímu designu. UNYP posílá studenty za zkušenostmi až na Manhattan
Módní průmysl není jen o navrhování oblečení. Marketing, finance, budování značky nebo znalost trhu jsou dnes stejně důležité jako kreativita. Nový Fashion Design Management na University of New York in Prague proto propojuje studium byznysu v Praze s praktickou výukou módního designu přímo v New Yorku.