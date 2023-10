Coming out? Jankto je rád, že nečelí nenávistným reakcím. Věří v návrat do repre

Fotbalista Jakub Jankto je příjemně překvapen, že při zápasech nečelí žádným nenávistným reakcím kvůli své homosexuální orientaci. Sedmadvacetiletý český křídelník je po letním přestupu do Cagliari v Itálii šťastný, mrzí ho pouze aktuálně poslední místo jeho celku v tabulce Serie A. V podcastu BBC zároveň uvedl, že věří v návrat do reprezentace.

Jankto v únoru ještě během hostování v pražské Spartě jako jeden z prvních profesionálních fotbalistů na světě veřejně oznámil, že je gay. "Po šesti sedmi měsících teď mohu říct, že to nebyla chyba. Kdybych to mohl udělat znovu, určitě bych to udělal. Pomohlo to mně, myslím, že to pomohlo i mnoha lidem. Myslím, že to byl velký moment pro všechny fotbalisty. Psalo mi hodně klubů, mnoho profesionálních hráčů, že mi děkují," uvedl Jankto.

"Myslím, že to byl pozitivní příklad pro všechny. Když mi bylo 18, 19 let, nemohl jsem si například otevřít zprávy na WhatsAppu, protože jsem se bál, aby někdo neviděl zprávu nebo fotku od jiného kluka. Teď jsem opravdu šťastný, že můžu hrát, aniž bych se schovával nebo se bál. Prostě pokračuji, jako by se nic nestalo. A to je opravdu dobře," doplnil ofenzivní hráč, který v minulé sezoně hostoval ve Spartě ze španělského Getafe.

Připustil, že po coming outu předpokládal i nějaké negativní reakce. "Když jsem se vracel do Itálie, možná jsem očekával, že při venkovních zápasech na mě bude někdo z hlediště občas pískat. Ale nikdo takový nebyl, opravdu nikdo. A já si říkal: Panebože, to je dobře. Za to jsem šťastný," uvedl Jankto. "Hlavně doma mě všichni podporují. Cítím se tu opravdu skvěle, lidi mě znají," doplnil.

Nespokojený je pouze s výsledky, nováčkovi z Cagliari patří po osmi kolech poslední místo tabulky s pouhými dvěma body. "Co se týče výsledků, mohlo to být lepší. V tuhle chvíli jsme poslední, ale věřím, že s trenérem (Claudiem) Ranierim ukážeme lidem, že jsme dobrý tým a že nechceme sestoupit. To je hlavní cíl - udržet se v Serii A i pro další sezonu. Samozřejmě víme, že to bude těžké, jsme nováček," poznamenal Jankto.

Nedávno onemocněl covidem. "Začal jsem sezonu docela dobře, tři čtyři zápasy jsem byl v základní sestavě. Potom jsem měl covid a byl jsem mimo dva týdny," vysvětlil svou absenci v minulých utkáních Jankto, kterého Sparta v dubnu vyřadila z kádru po dopravním incidentu. Podle médií odmítl při silniční kontrole podstoupit test na drogy, navíc měl již odebraný řidičský průkaz.

Sedmadvacetiletý křídelník věří, že se ještě vrátí do reprezentace. Za národní A-mužstvo si dosud připsal 45 startů a dal čtyři góly. Předloni s českým týmem došel do čtvrtfinále mistrovství Evropy. Naposledy za reprezentaci nastoupil vloni v červnu.

"Kdyby mi někdo před deseti lety řekl, že v 26 nebo 27 letech budu mít více než 40 startů za reprezentaci, pravděpodobně bych odpověděl, že je to blázen. Věřím, že se do národního týmu vrátím, co nejdříve to půjde, v dobré formě. Samozřejmě to bude záviset na více faktorech. Ale stále jsem mladý a doufám, že mám před sebou ještě sedm osm let na nejvyšší úrovni. Hrát za reprezentaci je ve fotbale nejvíc," uvedl Jankto.