Reprezentanty navštívili čínští fanoušci. Hráče překvapili češtinou i speciálním dárkem

Česká fotbalová reprezentace zažila na turnaji v čínském Nan-ningu překvapivou návštěvu. Dorazili totiž čínští příznivci českého národního týmu.

Nan-ning - Reprezentanty na přípravném turnaji v Nan-ningu navštívili čtyři čínští fanoušci českého fotbalu, kteří za národním týmem přicestovali z různých měst asijského státu. Příznivci detailně sledují i českou ligu a jeden z nich fandí Slovácku. Každému reprezentantovi přivezli tradiční vějíř s jeho jménem v čínštině.

"Příběh mého českého fanouškovství začal v roce 1990 během mistrovství světa. Viděl jsem zápas s USA a okamžitě si zamiloval Tomáše Skuhravého. Bomber, neskutečný hráč. A také další mi utkvěli v paměti. Třeba Kubík, Bílek nebo Chovanec. V té době mi bylo deset let a nadchnul jsem se naprosto vášnivě," řekl nejstarší z fanouškovského kvarteta Sin Chao.

"Dopisuji si s kamarádem z Uherského Hradiště, takže fandím hlavně Slovácku. Sympatická je i Jihlava," doplnil.

V Číně už se setkal s několika českými hráči. "Do Česka nám to zatím bohužel nevyšlo, ačkoliv je to samozřejmě v plánu. Využíváme tak aspoň možností potkat hráče, kteří se objeví v Číně. Seděli jsme s Honzou Rezkem, fotky máme také s Pavlem Nedvědem, Tomášem Rosickým, Bořkem Dočkalem, Petrem Čechem, Vaškem Pilařem či Petrem Jiráčkem. Dost zahraničních týmů naštěstí přijíždí do Číny na soustředění," uvedl Sin Chao.

"Ze současné reprezentace se mi strašně líbí brankáři. Úžasný je Michal Trávník, ten to dotáhne daleko. A až se rozehraje v Plzni, potáhne reprezentaci Aleš Čermák. Sledoval jsem ho už v jednadvacítce," dodal. Mrzí ho jen to, že v Číně nenaladí přenosy z české ligy. "Strašně rád bych si zapnul televizi a podíval se na český fotbal. Ale třeba i to se časem zlepší. Myslím, že jen v Pekingu je fanoušků Česka kolem stovky. Potkáváme se při velkých zápasech a fandíme," podotkl Sin Chao.

Setkání s týmem zařídil záložník Vladimír Darida a Sin Chao překvapil znalostí několika českých slov. "Byli velmi slušní a jen mě na recepci poprosili o podpis. České bundy i šály mě však zaujaly, takže jsme se dali do řeči. Jejich příběh je neuvěřitelný. Společné setkání bylo to nejmenší," řekl Darida. Vedle vějíře dovezli Číňané všem členům realizačního týmu ručně dělaný zápisník a od týmu naopak dostali podepsané dresy a šály.