Chtějí nás jen ždímat. Pro federace jsme loutky, stěžuje si Kroos před duelem s Čechy

O víkendu hrají ligu, v týdnu létají po světě kvůli evropským pohárům a do toho je čekají povinnosti v reprezentaci. Fotbalisté ze zvučných klubových adres to v posledních měsících nemají snadné. A stěžuje si na to třeba i německá hvězda Toni Kroos.

Nabušený program evropských fotbalistů je z velké části zapříčiněný úpravami kalendáře kvůli pandemii koronaviru. Nepomáhají ale ani soutěžní novinky typu Liga národů nebo evropská Superliga, o které uvažuje FIFA a která má ambici vytvořit soutěž pro elitní kluby napříč státy. Související Vtipný a milý, nikdy nepřestane dřít pro tým. Souček učaroval slavné fanynce Hammers Právě to vyvolalo ostrou kritiku u německé fotbalové hvězdy Toniho Kroose. "Ve finále jde jen o jedno, vysosat z toho co nejvíc peněz a z nás vyždímat co nejvíc energie. Pro federace FIFA nebo UEFA jsme jen loutky," prohlásil záložník Realu Madrid v německém podcastu Einfach mal Luppen. Přitom jedním z hlavní příznivců a iniciátorů myšlenky na novou Evropskou Premier Legaue je údajně prezident Realu Madrid Florentino Pérez. Kroos se ale kritiky tohoto nápadu nebojí. "Když něco funguje, mělo by to tak zůstat. A naše národní soutěže i ty pohárové mi přijdou jako špičkově vymyšlené produkty," dodal Kroos. Na únavu si před dnešním večerním zápasem s Českem stěžoval i Kroosův krajan a obránce Lipska Benjamin Henrichs. "Není to snadné. V sobotu hrajete, druhý den jste rozbití, další den jste taky rozbití, ale musíte na trénink, protože máte v úterý nebo ve středu zápas a musíte se připravit," vysvětlil německý reprezentant. Na to, aby rychle setřásl únavu mu prý pomáhá spánek nebo pravidelná návštěva kryosauny. Ani tak ale není stále zdravotně stoprocentní, a tak bude nejspíš v přátelském duelu proti České republice chybět. Trenér Joachim Löw dal na dnešek volno i dalším extrémně vytíženým hvězdám, včetně zmiňovaného Kroose nebo gólmana Manuela Neuera z Bayernu Mnichov tak, aby byly připraveny na následující utkání Ligy národů. Zápas proti výběru Jaroslava Šilhavého rozehrají Němci v Lipsku od 20:45, sledovat ho můžete i v online reportáži deníku Aktuálně.cz.