Čechy čeká federální souboj v Lize národů i letos. Vyzvou i Skotsko a Izrael

Čeští fotbalisté se v Lize národů stejně jako předloni utkají s bývalým federálním partnerem Slovenskem. Dalšími soupeři svěřenců trenéra Jaroslava Šilhavého ve druhé skupině Ligy B budou Skotsko a Izrael. Rozhodl o tom dnešní los v Amsterodamu.

Reprezentanti při předloňské premiéře nové soutěže skončili ve tříčlenné skupině druzí na Ukrajinou a před Slovenskem. Bývalého federálního partnera dvakrát porazili - v prvním duelu pod vedením Šilhavého nejprve v Trnavě zvítězili 2:1 a v domácí odvetě vyhráli 1:0.

Stejně jako při premiéře Ligy národů se národní tým představí ve druhé ze čtyř úrovní soutěže. Na rozdíl od prvního vydání ale bude hrát místo dvou s třemi soupeři, neboť UEFA rozšířila všechny skupiny Ligy A až C na čtyřčlenné.

Skotsko i Izrael jsou možnými soupeři národního týmu na červnovém mistrovství Evropy. Oba týmy se společně s Norskem a Srbskem v březnu v play off utkají o poslední volné místo v "české" skupině, kde jsou ještě Chorvatsko a Anglie.

Se Skotskem reprezentace vyhrála jediný z posledních čtyř zápasů a naposledy mu v přípravě v březnu 2016 podlehla 0:1. V posledních soutěžních duelech ale český tým uspěl - v kvalifikaci o Euro 2012 doma vyhrál 1:0 a venku remizoval 2:2. S Izraelem si národní celek zahrál dvakrát v přípravě a v obou případech zvítězil.

Svěřence trenéra Šilhavého čeká v Lize národů systémem doma-venku šest utkání, skupiny se budou hrát od 3. září do 17. listopadu. Soutěž nahrazuje přípravné zápasy a reprezentacím také dává dodatečnou šanci zabojovat o účast na závěrečných turnajích. Tentokrát budou ve hře dvě místa v play off o mistrovství světa 2022 v Kataru.

Liga národů bude rozhodující i pro rozdělení do košů při losu světové kvalifikace. Český celek bude hrát o to, aby uhájil umístění v první dvacítce soutěže a byl v druhém koši.

Vítěz skupiny postoupí do vyšší ligy, naopak poslední tým sestoupí. Čtyři vítězové v Lize A projdou do Final Four a příští rok budou usilovat o celkové prvenství, které obhajuje Portugalsko.

Los skupin fotbalové Ligy národů:

Liga A:

Skupina 1: Nizozemsko, Itálie, Bosna a Hercegovina, Polsko.

Skupina 2: Anglie, Belgie, Dánsko, Island.

Skupina 3: Portugalsko, Francie, Švédsko, Chorvatsko.

Skupina 4: Švýcarsko, Španělsko, Ukrajina, Německo.

Liga B:

Skupina 1: Rakousko, Norsko, Severní Irsko, Rumunsko.

Skupina 2: ČR, Skotsko, Slovensko, Izrael.

Skupina 3: Rusko, Srbsko, Turecko, Maďarsko.

Skupina 4: Wales, Finsko, Irsko, Bulharsko.

Liga C:

Skupina 1: Ázerbájdžán, Lucembursko, Kypr, Černá Hora.

Skupina 2: Arménie, Estonsko, Severní Makedonie, Gruzie.

Skupina 3: Moldavsko, Slovinsko, Kosovo, Řecko.

Skupina 4: Kazachstán, Litva, Bělorusko, Albánie.

Liga D:

Skupina 1: Malta, Andorra, Lotyšsko, Faerské ostrovy.

Skupina 2: San Marino, Lichtenštejnsko, Gibraltar.