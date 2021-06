Čeští fanoušci vypravují na čtvrtfinále do Baku speciální letecký spoj

Jeden z fanoušků fotbalové reprezentace se rozhodl pro české příznivce zařídit letadlo na sobotní čtvrtfinále mistrovství Evropy proti Dánsku v Baku. Aby byl stroj vypraven, je podle fanklubu národního týmu potřeba obsadit aspoň 150 míst. Běžné linky z Prahy do ázerbájdžánské metropole nelétají.

"Jeden z fanoušků se rozhodl zařídit fanouškovské letadlo do Baku. Předběžná cena je od 13.550 Kč do 16.220 Kč za zpáteční let a závisí na obsazenosti letadla," uvedl fanklub na svém twitterovém účtu.

"Odlet je naplánován na páteční odpoledne, přičemž minimální počet zájemců pro jeho uskutečnění je 150 fanoušků. Návrat je předběžně naplánován hned po utkání. Je však možné, že proběhne až v neděli ráno. Finální informace budou k dispozici po obědě," doplnil fanklub.

Zápas v Baku je pro české fanoušky obtížně dostupný. Přímý spoj z Prahy do ázerbájdžánské metropole, která je vzdálena tři tisíce kilometrů, neexistuje a cestovat je možné pouze s přestupem.

V Baku navíc platí přísnější koronavirová opatření než v Budapešti, kde v neděli reprezentaci při osmifinálové výhře 2:0 nad Nizozemskem hnalo vpřed sedm tisíc českých fanoušků.

Příznivci při cestě k utkání musejí předložit buď negativní PCR test na koronavirus, který nebude starší 72 hodin, dokončené očkování, nebo doklad o prodělání nemoci. Zároveň tamní úřady na základě vstupenky vydávají speciální víza. Navíc je potřeba mít negativní PCR test pro odjezd ze země.

V poledne začal na portálu UEFA předprodej vstupenek na zápas pro členy fanklubu. Každý fanoušek si může na čtvrtfinále stejně jako na osmifinále pořídit maximálně čtyři vstupenky. Lístky se dají nakupovat ve třech cenových kategoriích od 75 eur (1913 korun) do 225 eur (5738 korun). Vzhledem k pandemii je v Baku omezena kapacita na polovinu a do hlediště Olympijského stadionu může 31 tisíc diváků.