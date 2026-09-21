Český lazaret. Nový kouč reprezentace musí oželet šest hráčů, povolal neotřelá jména

Nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia musel na začátku svého prvního srazu udělat hned šest vynucených změn v nominaci.
Kvůli zranění vypadlo z kádru pro úvodní čtyři zápasy Ligy národů pět slávistů - obránci David Zima, Tomáš Vlček a David Jurásek, středopolař Lukáš Provod a útočník Tomáš Chorý a také plzeňský záložník Denis Višinský.
Španělský kouč místo nich povolal Martina Vitíka z Boloni, olomouckého Václava Sejka a hned čtyři nováčky - Ondřeje Kričfalušiho ze Saint-Gilloise, mladoboleslavského Martina Šuberta, jabloneckého Jiřího Slámu a Daniela Vašulína ze Zbrojovky Brno.
Zimova absence byla prakticky jistá už od neděle. Pětadvacetiletý stoper Slavie nestihl doléčit zraněný kotník a scházel v utkání proti Plzni. Do ligového šlágru v Edenu nezasáhl na opačné straně ani ofenzivní univerzál Višinský.
Jen se sebezapřením dokončili duel další dva slávisté. Útočník Chorý měl problémy s kolenem, navíc ho v minulém týdnu trápilo nachlazení, stoper Vlček utrpěl zranění třísla. Záložník Provod po třízápasové pauze naskočil do šlágru až jako střídající a jelikož i on měl nadále potíže, sraz záhy opustil. Stejně tak bek Jurásek, který proti Plzni v závěru střídal.
"Komplikace to samozřejmě je, protože počet (změn) je velký. Hledáme řešení. Jsme na reprezentační úrovni dostatečně zkušení, byli jsme si vědomi, že jak se sraz bude blížit, tyhle situace nastávají. Byli jsme na to připraveni," řekl na tiskové konferenci nový asistent trenéra Radek Bejbl.
Dodatečná nominace Kričfalušiho se dala očekávat, dvaadvacetiletý defenzivní univerzál prožívá povedený vstup do sezony. Po letním přestupu z Baníku Ostrava do Saint-Gilloise se zabydlel v základní sestavě Unionu a ve čtvrtečním úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy pomohl jednou brankou belgickému vicemistrovi k vítězství 3:0 v Plzni.
Kričfaluši byl původně v nominaci reprezentační jednadvacítky, nyní se premiérově posunul k A-mužstvu. Jeho předností je možnost nastoupit na více pozicích, vedle stopera ho může trenér využít i jako defenzivního záložníka.
Také další odchovanec Slavie Šubert v minulosti prošel mládežnickými národními výběry, hrával za osmnáctku a dvacítku. Čtyřiadvacetiletý záložník prožívá životní období a s šesti góly nečekaně vévodí tabulce kanonýrů prvoligové sezony, na kontě má přitom s Mladou Boleslaví o zápas méně.
Šubert po dodatečné pozvánce nahradí Višinského na levém křídle, Sláma o pozici níže na stejné straně zastoupí Juráska. Sedmadvacetiletý halfbek prožívá povedený úvod sezony po letním příchodu do Jablonce.
Místo záložníka Provoda povolal Denia hrotového útočníka Vašulína, v reprezentaci tak bude mít nezvykle svého zástupce nováček nejvyšší soutěže. Osmadvacetiletý střelec dal za Zbrojovku Brno v dosavadním průběhu ligové sezony čtyři góly.
Vašulín doplní v nominaci dalšího hrotového útočníka Sigmy Olomouc Sejka, jenž nahradil Chorého. Čtyřiadvacetiletý bývalý kapitán reprezentace do 21 let má dosud za národní A-mužstvo na kontě jediný start, vloni proti San Marinu.
Místo Vlčka španělský trenér ukázal na Vitíka, i když třiadvacetiletý stoper za Boloňu v nové sezoně zatím neodehrál ani minutu a ve všech pěti kolech zůstal na lavičce. Za reprezentační "áčko" zatím Vitík nastoupil k devíti zápasům.
"Martin je kvalitní, pořád perspektivní hráč. Vnímáme jeho situaci, která není optimální. Ale situace je taková, že jsme se rozhodli ho povolat i přesto, že zatím nemá odehráno vůbec nic v soutěžních utkáních," řekl Bejbl.
Drobné problémy trápily také dosavadního kapitána národního mužstva Ladislava Krejčího, stoper o víkendu vynechal zápas za Wolverhampton. "S Láďou jsem těsně před obědem mluvil. Říkal, že to bylo trochu přetížené lýtko po náročném programu. V deseti dnech sehrál asi tři utkání. Necítil se úplně zdravotně v pořádku do utkání. Ale myslíme si, že by to během pár dní mělo být v pořádku," řekl Bejbl.
Zatím není jasno, zda Krejčí i pod novým trenérem zůstane kapitánem. "Ještě si na to sedneme. Zatím jsme měli s klukama jenom úvodní uvítání při obědě. V následujících dnech na to určitě bude dost času," podotkl Bejbl.
Národní celek se poprvé pod novým koučem sešel kolem poledne v Praze, kde se začal chystat na vstup do Ligy národů. V podvečer si pod Deniou poprvé zatrénoval. Reprezentace změnila ubytování a bude bydlet v hotelu vedle Kongresového centra a Nuselského mostu.
Tým v rekordně dlouhém podzimním reprezentačním okně absolvuje čtyři zápasy, čtyřčlennou skupinu elitní divize A3 rozehraje v sobotu v pražském Edenu proti Chorvatsku. Následně přivítá Anglii, na jejíž půdě 6. října celý sraz zakončí. Mezitím se představí ještě ve Španělsku proti tamním mistrům světa.
"Je to v podstatě takový model závěrečného turnaje. Aspoň trošku pozitivní je, že do prvního utkání máme pět dní času, to je na poměry reprezentačních srazů docela dlouho. Chceme ty dny využít k tomu, abychom hráče detailně seznámili s herním modelem, který chceme praktikovat. A připravit se samozřejmě i na varianty určitých změn v průběhu zápasů," dodal Bejbl.
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