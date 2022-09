Rozladěný Ronaldo: Tekla mu krev, vynechal děkovačku. Se Schickem rozebíral penaltu

Slavný Portugalec Ronaldo zavítal do Česka k fotbalovému klání po dlouhých 18 letech. V utkání Ligy národů byl hodně vidět, ale většinou v jiných situacích, než by chtěl.

Na podzim 2004 na Letné odehrál Ronaldo za Manchester United posledních deset minut proti domácí Spartě. Na bezbrankové remíze nic nezměnil.

V sobotu v Edenu nastoupil v základu Portugalska jako hlavní atrakce večera. Co na tom, že je mu už 37 let a v Manchesteru, kam se po štacích v Realu Madrid a Juventusu vrátil, momentálně spíš vysedává na lavičce. Ve slávistické aréně upoutal už při rozcvičce, kdy sklidil potlesk za efektní kličky a akrobatické patičky při nácviku střelby.

V samotném zápase však žádnou parádu nepřevedl. Dokonce hrozilo, že už po 13 minutách skončí, neboť po tvrdém střetu s brankářem Tomášem Vaclíkem dlouho ležel na trávníku a z obličeje mu crčela krev.

Nakonec za aplausu publika odešel po svých za postranní čáru, kde prodělal nezbytné ošetření a oblékl nové triko, protože s tím zakrváceným podle pravidel hrát nemohl. Bylo tedy jasné, že bude pokračovat. Fanoušci o hlavní tahák večera nepřišli.

Následně Ronaldo pálil šance. Proklínat se musel hlavně poté, co po přihrávce klubového parťáka Fernandese selhal před odkrytou bránou. Vypálil tak špatně, že míč k Vaclíkovi ani nedoputoval.

A aby toho nebylo málo, těsně před koncem první půle zahrál Ronaldo rukou ve vlastním vápně a zapříčinil pokutový kop. Patrik Schick však nabídnutou příležitost nevyužil; s lehkou tečí od břevna přestřelil.

Před druhou půlí od Ronalda slyšel, co při penaltě udělal špatně. "Přišel za mnou a říkal mi, že si všiml, že jsem byl moc v záklonu," líčil Schick, který viděl příčinu svého selhání stejně: "Byl jsem moc záklonu a dal jsem do toho příliš síly. Terénem to nebylo, prostě jsem to špatně kopnul."

Kanonýr Leverkusenu promrhal šanci na snížení na 1:2, nakonec musel přijmout debakl 0:4.

U čtvrtého gólu z 82. minuty sehrál důležitou roli Ronaldo, který při rohovém kopu prodloužil hlavičkou míč na střídajícího Jotu, který vcelku pohodlně zakončil.

Navzdory této asistenci zůstala ústřední portugalská hvězda rozladěná. Bezprostředně po konci utkání vynechala tradiční děkovačku u sektoru hostujících fanoušků.

"Měl šance, ale bohužel je neproměnil," hodnotil Ronaldův výkon trenér Portugalců Fernando Santos. "Sami jste viděli, že jednu zahodil, při jiné zakopnul… Prostě to nebyl jeho den, co se týče gólů. Jinak ale odvedl kus práce, hráči ho na hřišti cítili, což je potřeba. Celý národ chce gól od Ronalda, to je jasné, ale nejdůležitější pro nás je, abychom vyhráli."

Zatímco Portugalci se vyšvihli do čela čtyřčlenné skupiny Ligy národů, Češi po nejvyšším domácím debaklu v samostatné historii spadli na poslední místo za Švýcarsko, které překvapilo výhrou ve Španělsku.

"Portugalci byli mnohem lepší, hráli jsme proti světové kvalitě. Dělali jsme strašně moc chyb a směrem dopředu jsme ve druhé půli už vůbec nic neměli. Hráli jsme zbytečně defenzivně, nešel nám ani presink, dostávali se přes něj úplně jednoduše," litoval Schick, který se po zdravotních problémech vrátil do reprezentace téměř po roce.

Aby se svěřenci Jaroslava Šilhavého v elitní skupině Ligy národů zachránili, musejí v úterý na půdě Švýcarů bezpodmínečně vyhrát.