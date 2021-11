České fotbalistky přišly v samém závěru o senzaci, Nizozemky dokázaly vyrovnat

České fotbalistky remizovaly v Ostravě v pátém kvalifikačním duelu o postup na mistrovství světa s obhájkyněmi stříbra Nizozemkami 2:2, přestože nad velkým favoritem dvakrát vedly. O senzační vítězství přišly v nastavení.

"Hodnocení je pro mě pozitivní. Před zápasem bychom remízu 2:2 brali všema deseti. Jsem hrozně rád, že se nám podařilo vstřelit dvě branky a vypracovali jsme si další gólové příležitosti. Chválím i odvahu holek a jejich připravenost," řekl v nahrávce pro média trenér Karel Rada.

Jeho svěřenkyně navázaly na venkovní remízu 1:1 z úvodního vzájemného duelu ve skupině. Následně Češky rozdrtily Kypr 8:0, ale v říjnu si výborně rozehranou kvalifikaci pokazily debaklem 0:4 na Islandu. Po dnešní remíze zůstaly v pětičlenné skupině třetí s jednobodovou ztrátou na druhý Island a s mankem šesti bodů na vedoucí Nizozemsko. V úterý české reprezentantky uzavřou kalendářní rok dalším domácím utkáním s Běloruskem.

Na mistrovství světa, které budou v roce 2023 společně hostit Austrálie a Nový Zéland, z Evropy přímo postoupí devět vítězů kvalifikačních skupin, celky z druhých míst čeká baráž. Češky usilují o premiérovou účast na velkém turnaji.

Zápas proti Nizozemkám na Městském stadionu v Ostravě-Vítkovicích se měl původně odehrát v pátek, kvůli sněhové kalamitě byl ale přeložen.

Češky se ujaly vedení v 11. minutě po nádherné dalekonosné střele Svitkové do šibenice. "Věděla jsem přesně, co chci udělat. Nebyl to můj první takový gól, prostě to umím. Zase jsem to potvrdila. Nakoplo nás to a dodalo nám to větší sílu," uvedla Svitková.

Ve 24. minutě Šlajsová se Svitkovou po rychlém přenesení hry běžely na polovině hřiště samy na bránu, první jmenovanou ale doběhla jedna z obránkyň a míč jí vypíchla. V závěru úvodního dějství Janssenová zblízka přestřelila.

Šest minut po přestávce favoritky srovnaly. Střela Roordové se od tyče odrazila k pohotově zakončující Van de Donkové. Češky málem bleskově odpověděly, jenže Szewieczková zblízka Van Veenendaalovou nepřekonala a Martínková hlavičkovala do břevna.

V 60. minutě hostující brankářka vyrazila míč pouze k Necidové, jež se z malého vápna nemýlila. "Objevil se mi tam balon a jediné, co mě napadlo, bylo dát ránu a trefit bránu. Naštěstí se to povedlo. Myslím si, že je to můj vůbec první gól v kvalifikaci za český nároďák, takže mám hroznou radost," uvedla útočnice Necidová.

O chvíli později česká gólmanka Votíková vytáhla hlavičku Miedemaové. Nizozemky si v závěru vytvořily tlak a v šestiminutovém nastavení se dočkaly vyrovnání po hlavičce Van der Gragtové. Obě kvalifikační remízy s Nizozemkami jsou nejcennějšími výsledky v české reprezentační historii.

"Jsme samozřejmě zklamané, protože jsme si vytvořily spoustu tutových šancí. Měly jsme z nich dát víc gólů. Odehrály jsme dobré utkání, poctivě jsme bránily. Takticky jsme to zvládly dobře, akorát jsme udělaly dvě chyby, které nás stály tři body," prohlásila Svitková.

Utkání skupiny C kvalifikace MS 2023 fotbalistek v Ostravě:

ČR - Nizozemsko 2:2 (1:0)

Branky: 11. Svitková, 60. Necidová - 51. Van de Donková, 90.+3 Van der Gragtová.

Sestava ČR: Votíková - Šlajsová, Bertholdová, Necidová, Dlasková - Svitková, Cahynová, Dubcová, Szewieczková (84. Černá) - Martínková (84. Krejčiříková), Stašková (89. Mrázová). Trenér: Rada.

Tabulka: